Call of Duty: Modern Warfare II: Trailer zum neuen Shooter-Highlight – Das Ausharren hat bald ein Ende: „Call of Duty: Modern Warfare II“ wurde offiziell angekündigt – und wird im Herbst erscheinen. Das Spiel will mehr sein als „nur“ der nächste Teil der Erfolgsreihe: Es soll den Beginn einer neuen Ära für Call of Duty markieren, das Franchise auf Neuanfang setzen, ohne dabei auf liebgewonnene Aspekte verzichten zu müssen. Einmal mehr begleiten wir Task Force 141 auf ihren Abenteuern, die an die Handlung aus „Modern Warfare (2019)“ anschließen.

Die neue Ära leitet „Call of Duty: Modern Warfare II“ den Entwicklern zufolge mit sorgfältig konzipierten Spielmechaniken und technischen Innovationen ein, welche einen Ausblick auf die kommenden Veränderungen der Gesamtreihe geben sollen. Parallel dazu wird später dieses Jahr auch „Call of Duty: Warzone 2.0“ auf die Fans losgelassen – und zwar ohne, dass „Warzone“ dabei endet. Größte Neuerung: Die Engine beider neuen Spiele wird geeint, „Modern Warfare II“ und „Warzone 2.0“ arbeiten auf der gleichen technischen Plattform.

Rückkehr zu alten Tugenden im Neuen?

Auf PC-Spieler kommt eine weitere Veränderung zu: „Call of Duty Modern Warfare II“ erscheint auf der Plattform Steam. Gemeinsam mit dem Spiel wird die Reihe Call of Duty dem Blog der Entwickler zufolge aus dem Battle Net auch wieder auf Steam zurückkehren. Nutzer von Mobilgeräten dürfen sich ebenso freuen, der Ankündigung zufolge wird eine neue mobile Spielerfahrung erschaffen, welche das „Call of Duty: Warzone“-Erlebnis für unterwegs ermöglichen soll.

Gemeinsam mit „Call of Duty Modern Warfare II“ und „Call of Duty: Warzone 2.0“ wird auch das Anti-Cheat-System RICOCHET veröffentlicht. Auf uns warten nicht nur viele Abenteuer an der Seite von „Soap“ McTavish und seinen Kameraden, sondern auch brandneue Mehrspieler-Erlebnisse, für die Call of Duty so bekannt und beliebt ist. Im Herbst geht es los, bis dahin dürften noch viele Neuigkeiten an die Öffentlichkeit dringen – Fans sollten sich den 28. Oktober im Kalender anstreichen: Dann erscheint „Modern Warfare II“.

Quelle: callofduty.com