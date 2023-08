Call of Duty Modern Warfare 3: Teaser und erste Infos erschienen – bereits seit Wochen machen Leaks die Runde, dass das neue Call of Duty kommen wird. Nun hat man seitens Publisher Activision einen ersten Teaser gezeigt. Auch gibt es weitere Informationen zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“. So setzt die Erzählung wohl die Handlung des Vorgängers „Modern Warfare 2“ fort. Die Fans haben endlich Gewissheit, dass das Spiel noch in diesem Jahr kommen wird – gingen doch bereits gegensätzliche Gerüchte.

So hieß es Anfang 2023 im Netz noch, dass in diesem Jahr möglicherweise gar kein weiterer Teil erscheint, wie etwa „PC Games“ berichtet. Schließlich kam „Modern Warfare 2“ erst am 28. Oktober 2022 auf den Markt. Doch binnen der letzten Wochen kam es immer wieder zu Infohäppchen seitens der Entwickler und des Publishers. Alles deutete auf eine baldige Ankündigung hin, dass „Modern Warfare 3“ eben dennoch kommen könnte.

Nun ist das bestätigt:

„Modern Warfare“ kommt definitiv. Eine frohe Botschaft für viele: Insbesondere, da sich Spieler und auch so mancher Streamer unzufrieden mit dem Mehrspielermodus von „Modern Warfare 2“ zeigten. Dieser sowie Warzone werden laut „PC Games“ von ein paar Bugs getrübt und einige Entscheidungen zur Spielmechanik stoßen auf wenig Gegenliebe bei der Spielerschaft. Möglicherweise ein Grund dafür, dass man seitens Activision und der Entwickler doch gehandelt hat.

Der Teaser, welchen ihr im Anhang findet, ist knapp 40 Sekunden lang, liefert aber einige relevante Informationen. So ist darin die Stimme von Captain Price mit ihrem hohen Wiedererkennungswert zu vernehmen. Es dürfte sich demnach in der Handlung einmal mehr alles um die Task Force 141 drehen. Damit dürfte es zu einer Rückkehr von Reihen-Lieblingen wie Gaz und Soap sowie natürlich Ghost kommen.

Ein winziger Moment in dem Teaser zeigt:

Die Gestalt von Vladimir Makarov ist zu sehen. Den kennen Veteranen der Reihe aus dem klassischen „Modern Warfare 2“ und der heiß diskutierten Handlungsmission „No Russian“, die am Moskauer Flughafen angesiedelt ist und seinerzeit durch einen brutalen Einsatz gegen fiktive Zivilisten für internationale Furore sorgte. Kein Wunder, dass Makarov auftaucht, am Ende von „Modern Warfare 2“ gab er ja bereits einen kurzen Gastauftritt. Damit dürfte klar sein, wer bei „Modern Warfare 3“ der Bösewicht sein wird.

Am Ende gibt der Teaser dann preis, wann „Modern Warfare 3“ erscheinen wird: Laut Artikel kommen wir am 10. November 2023 in den Genuss auf PC und den Konsolen der gegenwärtigen Generation wie Series X/S oder PS5. Unklar ist, ob MW3 Spielkonsolen älterer Generation beehrt. In den kommenden Wochen soll nicht nur ein längerer richtiger Trailer erscheinen, in Warzone soll zudem ein Event im Spiel auf „Modern Warfare 3“ einstimmen. Dann dürften weitere Infos folgen.

Laut den Leaks könnte es für Fans klassischer Karten ein Fest werden:

So sollen den hartnäckigen Gerüchten zufolge Kartenklassiker aus den Originalteilen von Modern Warfare abermals Einzug halten: Terminal, Scrapyard und Highrise kommen demnach wieder in die Kartenrotation. Auch sollt ihr Fortschritte bei einem Operator ebenso behalten können, wie euer Waffenarsenal, sollte an den Leaks etwas dran sein. An euren Wummen ändert sich bei Season Updates dann wohl nichts mehr, sie bleiben gleich und nehmen nur in der Menge zu.

Die Gerüchte sprechen viele Funktionen aus dem Mehrspielermodus sowie dem Battle-Royale-Modus Warzone an. Sie sind noch unbestätigt, eine der Änderungen soll das Slide-Canceling umfassen, mit dem ihr das Rutschen beim Bewegen abbrechen könnt. Eine Funktion aus älteren Teilen, die ihre Rückkehr angeblich feiern soll. Man darf gespannt sein, was Activision sowie Entwickler Sledgehammer Games in den nächsten Wochen preisgeben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: pcgames.de