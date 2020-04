Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Quasi über Nacht kehrte das Remaster einer der beliebtesten Einzelspieler-Kampagnen im Shootergenre zurück: „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ nennt sich die komplett überarbeitete DH-Neuauflage der von vielen Fans der Reihe gefeierten Story. Publisher Activision brachte natürlich auch einen Trailer zu der Frischzellenkur unters Volk – diesen findet ihr im Anschluss.

Vorerst wird „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ nur für PlayStation 4 im PlayStation Network erhältlich sein, doch der Vorverkauf für andere Plattformen ist bereits im Gange. Das Spiel umfasst die komplette Einzelspielerkampagne des gefeierten zweiten „Modern Warfare“-Teils und wurde grafisch ordentlich aufgebrezelt: Auflösung bis zu 4K und HDR-Unterstützung auf der Konsole sowie unbegrenzte Framerate und Unterstützung von Ultrawide-Monitoren auf dem PC.

Hinzukommen neben verbesserter Texturauflösung und -details auch überarbeitete Animationen, neu gemastertes Audio und noch so einiges mehr

In der Handlung von „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ seid ihr als Spezialagenten und Mitglieder von Sonderkommando 141 unterwegs, um die Welt vor einer terroristischen Bedrohung zu retten. Dabei kehren beliebte Missionen wie „Cliffhanger“, „Zugriff“ und vor allem die seinerzeit für Furore sorgende „Kein Russisch“-Flughafenmission zurück.

„Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ ist jetzt bei PlayStation Network erhältlich. Wer diese Version kauft, oder eine der anderen Versionen vorbestellt, erhält beim Kauf das klassische Unterwasser-Sprengteam-Ghost-Bundle für „Call of Duty: Modern Warfare“ gratis dazu, einschließlich des Operator-Skins „UDT-Ghost“.