"Call of Duty: Mobile": Saison 8 „FEHLER 404“ startet mit vielen Neuerungen – Saison 8 von "Call of Duty: Mobile", bekannt unter dem Titel FEHLER 404, wird am 7. September um 2 Uhr MESZ eingeführt. Zu den bemerkenswertesten Neuerungen gehört die Karte Kurohana Metropolis, die exklusiv für "Call of Duty: Mobile" entwickelt wurde. Diese Karte im Hightech-Design ermöglicht schnelles und dynamisches Gameplay.

Darüber hinaus kommen neue Waffen ins Spiel. Die Unterhebel-Schrotflinte Argus, die ursprünglich in "Call of Duty: Black Ops 3" debütierte, wird eine der Ergänzungen sein. Die Argus zeichnet sich durch geringe Streuung beim Schießen aus der Hüfte und hohe Präzision beim Benutzen der Zielvorrichtung aus. Ein weiteres neues Feature ist die Cluster-Granate, eine Primärgranate, die in Saison 8 eingeführt wird.

Battle Pass, Operatoren und saisonale Herausforderungen in "Call of Duty: Mobile"

Das Update bringt auch einen überarbeiteten Battle Pass mit 50 Levels und zahlreichen Premium-Inhalten. Zu den neuen Operatoren, die im Battle Pass enthalten sind, gehören Domino – Killer-Koi, Satsumebachi – Tödliche Hornisse, Sims – Kampfkünste und Der Eiserne Mönch – Hundert Fäuste. Zudem werden weitere Items wie Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane und Call of Duty-Punkte über die Dauer der Saison freigeschaltet.

Neben diesen Neuerungen und dem überarbeiteten Battle Pass beinhaltet "Call of Duty: Mobile" - Saison 8: FEHLER 404 auch eine Reihe von Updates und Verbesserungen für das Spiel selbst. Darüber hinaus werden neue saisonale Herausforderungen, spezielle Ziehungen und ein Themenevent eingeführt, die alle während der Saison im Shop erhältlich sein werden.