Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile: Die neuen Karten, Modi und Waffen – CoD Mobile, seit dem Start dieses gigantischen Projekts am 1. Oktober 2019 ist etwas mehr als ein Jahr vergangen. Grund genug zu Feiern mit neuen Inhalten, die das Gamer-Herz höher schlagen lassen.

Die Jahrestags-Saison bringt neue Karten, Spielmodi und Waffen mit sich. Mit King kehrt eine klassische Map aus Call of Duty: Modern Warfare zurück. Dabei kämpft ihr in einem Lagerhaus, das aufgrund seiner geringen Größe für ständige Action und intensive Kämpfe steht. King steht in den Modi 2v2-Feuergefecht und dem 1v1-Duell zur Verfügung. Eine Rückkehr feiert das Halloween-Duell aus dem vergangenen Jahr.

Ihr erlebt die Karte bei Nacht, wo euch besessene Kürbislaternen und andere schaurig-schöne Dinge erwarten.Bei den Spielmodi gibt es ebenfalls Neuzugänge. Aufgeputscht war erstmals in Call of Duty: Ghosts spielbar. Nach einem Abschuss startet ein 30-sekündiger Countdown. In dieser Zeit könnt ihr euch mit höherer Geschwindigkeit bewegen und schneller schießen. Außerdem bringen eure Abschüsse doppelte Punkte ein.

Schafft ihr es innerhalb des Zeitfensters jedoch nicht, einen weiteren Kill zu machen, seid ihr selbst erledigt. Dagegen wird die bekannte Spielart Abschuss bestätigt um eine 10v10-Variante erweitert. Im Verlauf der Saison kommt außerdem eine Halloween-Version hinzu, bei der die zu sammelnden Erkennungsmarken gegen Kürbisse ausgetauscht werden.