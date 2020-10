Call of Duty Mobile

Herzlichen Glückwunsch zum 1. Jahrestag an die Community von Call of Duty: Mobile! Seit dem Start dieses gigantischen Projekts am 1. Oktober 2019 ist etwas mehr als ein Jahr vergangen. Genug Grund zum Feiern und zwar mit jeder Menge neuer Inhalte.

Der Club stellt den neuen Social-Bereich dar. Dort könnt ihr einfach an der Bar abhängen und euch einen Juggernog-Drink gönnen. Ihr dürft aber auch an den herumstehenden Automaten eine Runde Kaboom zocken oder ein paar Darts werfen. Richtig lohnen kann es sich, die neue Jahrestag-Maschine zu bedienen. Mit den Münzen, die ihr in allen Spielmodi verdient, könnt ihr verschiedene Items freischalten.

So gelangt ihr etwa an neue Waffenbaupläne, Charakter-Skins und Visitenkarten. Zusätzliche Missionsaufgaben holt ihr euch beim neuen Charakter Adler ab, der aus dem kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War stammt. Für euren Aufenthalt im Club könnt ihr zudem zwischen vier verschiedenen Soundtracks wählen.