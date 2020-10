Call of Duty: Black Ops Cold War Trailer zum neuen Action-Hit – Es dauert nicht mehr lange und das Warten von Millionen von Fans hat ein Ende. „Call of Duty: Black Ops Cold War“ steht in den Startlöchern, um euch zum Beginn der neuen Konsolengeneration auf audiovisuell atemberaubende Weise in packende Kämpfe geheimer Spezialeinheiten des Kalten Krieges zu verwickeln. Hier ist der deutsche Launch-Trailer für „Black Ops Cold War“.

Der liefert uns markige Einblicke in die Kampagne, in der uns Ronald Reagan im Jahr 1981 persönlich den Auftrag gibt, die freie Welt zu retten. Einmal mehr schlüpfen wir in diesem Prequel dafür in die Haut von Heroen, die kein „Call of Duty“-Fan je wieder vergessen wird: Alex Mason, Frank Woods und Jason Hudson machen sich auf die Jagd nach einem rätselhaften Feind namens Perseus.

Nun reiht sich Geheimoperation an Geheimoperation, wenn das Trio eine jahrzehntelang geplante Verschwörung aufdeckt. Neben der packenden Kampagne wird „Call of Duty: Black Ops Cold War“ selbstverständlich den allseits beliebten Mehrspielermodus der Reihe auf die nächste Ebene hieven. Dieses Mal mit voll vernetztem Crossplay, 6v6-, 12v12- oder gar 40-Spieler-Feuertrupp-Gefechten.

Selbstverständlich wird auch wieder der Zombie-Koop-Modus mit von der Partie sein – in Gestalt einer CIA-Eingreiftruppe namens Requiem tretet ihr dabei Untoten aus dem Zweiten Weltkrieg entgegen. Insofern das Jahr 2020 mit seinen Herausforderungen niemandem mehr einen Strich durch die Rechnung macht, wird „Call of Duty: Black Ops Cold War“ am 13. November.