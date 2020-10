Call of Duty: Black Ops - Cold War: Trailer stellt den Zombie-Modus vor – Mit großen Schritten naht die Veröffentlichung des von Shooter-Fans heiß herbeigesehnten „Call of Duty: Black Ops Cold War“ heran. Es gab bereits schon einiges zu sehen doch noch nichts zum beliebten Zombie-Coop-Modus, der bis dato in allen Teilen der Reihe für reichlich Spaß sorgte. Das hat jetzt ein Ende, denn der Zombies Reveal Trailer zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist endlich da.

Treyarch und Activision haben neben dem Video auch zahlreiche Infos zum Zombie-Modus veröffentlicht. So wird der Koop-Modus für vier Spieler sein und thematisch an den Zombie-Modus aus „Black Ops 4“ anschließen. Heißt somit: Es geht zurück in die 80er, wo man als Teil von Grigori Weavers Team Requiem in einen alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg geschickt wird, um dort einige Geheimnisse zu erforschen.

Neben der neuen Geschichte wird es auch viele neue Charaktere geben. Außerdem soll der Modus sowohl ein frisches Fortschrittssystem präsentieren als auch über Crossplay verfügen, um über alle Plattformen und Generationen hinweg spielbar zu sein. Zeitgleich wird Altbewährtes wie die klassischen Perks wie Juggernog oder Speed Cola beibehalten.

Neu im Zombie-Modus wird dafür sein, dass man nicht mehr nur mit einer Pistole startet. So ist es jetzt möglich, auf seinen globalen Rank nebst Waffenlevel zugreifen zu können. Hinzu kommt, dass Waffen nun eine Art Seltenheitssystem besitzen – je seltener eine Waffe, desto mehr Wumms hat sie. Neben etlichen weiteren neuen Features wird man also am Ende hier wieder einen umfangreichen und spaßbringenden Zombie-Modus genießen können.

„Call of Duty Black Ops: Cold War“ wird am 13. November 2020 für PC via Battle.net, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X erscheinen.

Quelle: gameswelt.de