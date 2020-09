Call of Duty: Black Ops Cold War – Trailer gibt Einblicke in die erste Mission: Langsam aber zielstrebig rückt die Veröffentlichung von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ näher. Derweil wurden Shooter-Fans schon ordentlich mit erstem Bewegtbildmaterial angefixt. Neues Futter bekommt man nun mit dem Teaser Trailer „Nowhere Left to Run“, der euch einen Einblick in die erste Mission auf der kommenden PlayStation 5 liefert.

Zu sehen bei wahrer Grafikpracht ist, wie ihr gemeinsam mit Frank Woods und Alex Mason in der Türkei einen Flugplatz infiltriert, um ein wichtiges Ziel zu eliminieren. Wie im Titel schon zu sehen ist, geht es in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ hinein in die Zeit des Kalten Krieges der frühen 80er Jahre.

Es ist eine Epoche, in der sich die Reagan-US-Regierung ein wildes Wettrüsten mit den kommunistischen Staaten lieferte. Damit ist der Plot thematisch ebenfalls mit reichlich Spionage und verdeckten Militäroperationen gespickt, was auch die erste Mission im „Nowhere Left to Run“-Trailer beweist.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist übrigens ein direktes Sequel zum altehrwürdigen „Black Ops“. Die Kampagne soll größtenteils im Jahr 1981 spielen. „Call of Duty Black Ops: Cold War“ wird am 13. November 2020 für PC via Battle.net, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X erscheinen. Wer es bis dahin nicht aushält, kann sich hier für die „Call of Duty: Black Ops Cold War“-Beta anmelden.