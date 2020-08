„Call of Duty: Black Ops Cold War“ Trailer – Fans der gefeierten Shooter-Reihe „Call of Duty“ rutschten schon ungeduldig auf den Stühlen herum mit Blick auf neue Szenen und Infos zum kommenden „Call of Duty: Black Ops Cold War“. Das Warten hat nun endlich ein Ende, denn Activision hat den Reveal Trailer herausgehauen – vollgepackt mit fetziger Action und einer wahren Grafikpracht.

Besonders gut kommt im Trailer auch das Setting rüber, denn wie der Titel unschwer erkennen lässt, geht es mitten hinein in die Zeit des Kalten Krieges der frühen 80er Jahre. In eine Zeit, als sich die Reagan-US-Regierung ein wildes Wettrüsten mit den kommunistischen Staaten lieferte. Damit ist der Plot thematisch ebenfalls mit reichlich Spionage und verdeckten Militäroperationen gefüllt.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist hierbei ein direktes Sequel zum altehrwürdigen „Black Ops“. Die Kampagne soll größtenteils im Jahr 1981 spielen. Im Trailer hat dazu auch der damalige US-Präsident Ronald Reagan einen aufwendig animierten Auftritt.

Noch geizt Activision mit weiteren Details zur Kampagne, allerdings soll man wohl Jagd auf einen sowjetischen Spion machen, der das Manhattan Projekt bespitzelt haben soll. Ihm auf den Fersen wird eine CIA-Operative mit dem Namen Russell Adler sein. Deren Agenten werden über den kompletten Globus geschickt – von Ostberlin über die Türkei bis ins sowjetische Moskau.

Infos zum Multiplayer-Modus wird es derweil am 9. September 2020 geben, wenn das Entwicklerstudio Treyarch diesen vorstellen wird. „Call of Duty Black Ops: Cold War“ wird am 13. November 2020 für PC via Battle.net, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X erscheinen.