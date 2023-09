Bud Spencer und Terence Hill: Das Kult-Duo ist wieder da – Es steht außer Frage, dass Bud Spencer und Terence Hill zwei der bekanntesten Gesichter in der Filmwelt sind. Mit ihren einzigartigen Charakteren und unvergesslichen Prügeleien haben sie Generationen von Fans begeistert. Nun haben Fans von Bud Spencer und Terence Hill einen neuen Grund zur Freude: „Slaps And Beans 2“, der Nachfolger des beliebten Videospiels „Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans“, ist kürzlich auf Steam erschienen.

Das neue Kapitel im „Slaps And Beans“-Universum ist das Ergebnis einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, ähnlich wie sein Vorgänger. Obwohl es während der Finanzierungsphase einige Schwierigkeiten gab, ist das Spiel letztlich doch erfolgreich gelauncht worden. Entwickelt von Trinity Team und Buddy Productions, bleibt „Slaps And Beans 2“ dem Original treu und bietet eine Vielzahl von Oldschool-Prügeleien und Minispielen.

Viele Verbesserungen und einmal mehr reichlich Nostalgie

Die Fortsetzung von „Slaps And Beans“ bietet nicht nur die bereits bekannten Prügelorgien, sondern auch zahlreiche neue Elemente. So wurde die Pixelgrafik nochmals verbessert und detaillierter gestaltet. Darüber hinaus sind eine Reihe von Minispielen integriert, die während des Hauptspiels auftauchen. Diese Minispiele sind inspiriert von verschiedenen Szenen der klassischen Filme von Bud Spencer und Terence Hill, etwa das Verhindern des Hin-und-her-Rutschen der Fracht auf dem Boot von „Banana Joe“ oder Mückes legendärer Touchdown.

Die authentische deutsche Sprachausgabe und die Originalmusik aus den Filmen runden das Spielerlebnis ab. Alles in allem bleibt der Kern des Spiels, nämlich der klassische Double-Dragon-Beat-Em-Up-Stil, erhalten. Die Mechaniken sorgen weiterhin für unterhaltsame, aber herausfordernde Momente. „Slaps And Beans 2“ ist bereits auf Steam erhältlich.

Wer also in den Genuss der charismatischen Prügelkunst von Bud Spencer und Terence Hill kommen möchte, kann sich das Spiel dort herunterladen. Ein Trailer bietet zudem einen Einblick auf das, was euch in „Slaps And Beans 2“ erwartet.

Quelle: pcgameshardware.de