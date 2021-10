Zweiter Teil von Slaps And Beans in der Mache

Das Videospiel „Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans“ war eine Verbeugung vor den beiden unübertrefflichen Filmheroen unserer Kindheit. Kein Wunder also, dass die Entwickler von Trinity Team und Buddy Productions daran anknüpfen möchten. Mit „Slaps And Beans 2“ soll es einmal mehr in pixelige Oldschool-Keilereien und Minispiele mit „dem Dicken“ und „dem Schönen“ gehen, doch die Macher des Spiels bitten um Fanhilfe. Hier der Trailer.

„Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2“ soll viele neue Features bieten: Gegner, die noch herausfordernder agieren, neue Orte aus den verschiedenen Filmen des schlagkräftigen Duos, die es zu erkunden gilt – und noch viel mehr von der beliebten Musik aus den Original-Soundtracks der Streifen, um eure Abenteuer entsprechend zu untermalen.

„Ja, so schmeckt Paris!“ – „Wer ist das?!“

Die Pixelgrafik wird noch detaillierter gestaltet und es warten jede Menge Minigames während der Handlung auf euch – die ihr natürlich auch wieder zu zweit bestreiten dürft: Neben zünftigen Keilereien seid ihr damit beschäftigt, auf dem Boot von „Banana Joe“ ein Hin-und-her-Rutschen der Fracht zu verhindern, wämmst „die Amis“ durch Mückes Football Goal oder fresst euch im Vierspieler-Partymodus von „Das Krokodil und sein Nilpferd“ satt.

Doch vor all dem Buddy-Spaß steht die Realisierung von „Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2“ – Trinity Team benötigt 200.000 Euro und hat Stand dieses Artikels rund 80.000 davon zusammen. Im Zuge einer Schwarmfinanzierung startete man eine Kickstarter-Kampagne, die ihr hier findet, wenn ihr nun Interesse an dem Titel bekommen habt.

Wird das Spiel Realität, werden diesmal nicht nur anfänglich PC-Besitzer glücklich, wie beim Erstling, sondern die Konsolen auch direkt bedient. Voll auf die Zwölf!

Quelle: kickstarter.com