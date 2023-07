„Black Desert: Land des Morgenlichts“: Erweiterung bringt von koreanischer Folklore inspirierte Abenteuer – Pearl Abyss, der koreanische Entwickler und Publisher, hat eine umfangreiche Erweiterung für das MMORPG Black Desert auf PlayStation und Xbox eingeführt. Mit der "Land des Morgenlichts"-Erweiterung kommen neue Regionen, Bosse und wertvolle Belohnungen, darunter auch ein mystisches Pferd, ins Spiel. Inspiriert von koreanischen Volksmärchen, ermöglicht die Erweiterung den Spielern, tief in das reiche kulturelle Erbe Koreas einzutauchen.

Die magische Welt von "Land des Morgenlichts"

Die Erweiterung "Land des Morgenlichts" führt die Spieler in eine atemberaubende Region, inspiriert von der koreanischen Joseon-Dynastie. Neben prächtigen Landschaften und detaillierten Architekturen erwarten die Spieler auch furchteinflößende Bosse und neue Questlinien. Basierend auf traditioneller koreanischer Folklore, bietet die Erweiterung 80 Zwischensequenzen, 40 Vignetten und 6.000 vollständig synchronisierte Zeilen, die die Spieler durch eine mitreißende Geschichte führen.

Charaktere aus bekannten koreanischen Volksmärchen, darunter der gierige König der Aurumschweine und Kumiho, der neunschwänzige Fuchs, spielen eine zentrale Rolle in der Erzählung. Abgeschlossene Quests werden in der Geschichtensammlung des Spiels gespeichert, so dass die Spieler ihre Abenteuer jederzeit wiederholen können.

PvE-Bosskämpfe und eine neue Spieler-Hub

"Land des Morgenlichts" führt auch einen neuen PvE-Modus ein, der Spieler aller Fähigkeitsstufen dazu einlädt, gegen gefährliche Bosse anzutreten. Diese Bosskämpfe sind an den Fähigkeitsgrad des Spielers angepasst und bieten erfahrenen Spielern die Möglichkeit, sich in wöchentlichen Ranglisten zu messen, die auf der Charakterklasse basieren.

Die Erweiterung präsentiert den Spielern auch eine neue Zentrale, Dalbeol. Dieses lebendige Dorf, inspiriert von verschiedenen koreanischen Kulturstätten, verfügt über einzigartige Landschaften und beeindruckende Architektur. Die Entwickler von Pearl Abyss haben mehr als 15 echte Orte in Korea besucht und fotografisch festgehalten, um atemberaubende Landschaften für das Spiel zu schaffen.

Neue Ausrüstung und Belohnungen in "Land des Morgenlichts"

Spieler können eine Vielzahl neuer Gegenstände und mächtiger Ausrüstungen verdienen, indem sie die Abenteuer in "Land des Morgenlichts" abschließen. Darüber hinaus können sie in einzigartigen neuen Wohngebäuden leben und Kontakte knüpfen, und mit 126 neuen Möbeln ihren persönlichen Raum gestalten.

Die Erweiterung "Land des Morgenlichts" ist für Besitzer von Black Desert auf Konsole kostenlos und wird auf PlayStation und Xbox für 14,99 € angeboten, was einem Rabatt von 50 % auf den Verkaufspreis entspricht. Bis zum 20. September verlängert Pearl Abyss das Mystische Pferd-Event, bei dem Spieler die Chance haben, eines von drei mächtigen mystischen Pferden (Doom, Diné oder Arduanatt) zu erwerben.