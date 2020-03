Lange mussten Besitzer der Nintendo Switch eifersüchtig auf andere Konsolen und den PC schielen, wenn es um gewisse Klassiker geht. Doch damit ist Schluss: 2k Games wird eine ganze Reihe bekannter Spiele auf Nintendos mobilen Verkaufsschlager verfrachten. Nicht mehr lange, dann werdet ihr also auch auf der Switch Granaten wie „Bioshock“ oder „Borderlands“ spielen können. Einen entsprechenden Trailer zu diesen tollen Nachrichten findet ihr im Anschluss.

Gleich drei Spielreihen schaffen es auf Nintendos mobile Hybridkonsole: Mit „Bioshock: The Collection“, „Xcom 2 Collection“ und der „Borderlands Legendary Collection“ werdet ihr für viele Monate aus dem Zocken nicht mehr herauskommen. Und das auch unterwegs, sobald die Welt sich wieder von diesen schweren Zeiten beruhigt hat.

Jede Sammlung wird dabei eine Kombination aus Hauptspielen und herunterladbaren Erweiterungen enthalten

„Wir freuen uns, einige unserer größten Marken auf die Nintendo Switch-Plattform zu bringen“, so Melissa Bell, Senior Vice President & Head of Global Marketing bei 2K. „Dies sind einige unserer erfolgreichsten Spiele und Franchises, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben. Durch die Veröffentlichung für Nintendo Switch fügen wir diesen Spielen ein Element der Mobilität hinzu und sorgen dafür, dass sie noch mehr Spielern zur Verfügung stehen.“

Die Spiele in Kürze:

Bei „Bioshock: The Collection“ handelt es sich um drei epochale 3D-Shooter/Action-Adventures, in denen ihr utopische Städte unter Wasser und in der Luft besucht: Doch in der Atlantis-Metropole Rapture und dem fliegenden Idyll Columbia ist Chaos ausgebrochen, das ihr in „Bioshock“ 1 und 2 sowie in „Bioshock: Infinite“ inklusive sämtlicher DLC hautnah erlebt.

In der Xcom 2 Collection“ verwaltet ihr den globalen Widerstand gegen Aliens und arbeitet hart daran, die Menschehit vor der Unterjochung zu bewahren. Sie enthält nicht nur den Klassiker „Xcom 2“, eines der wohl besten Hardcore-Strategiespiele aller Zeiten, sondern auch sämtliche DLC und die umfangreiche Erweiterung „Xcom2: War of the Chosen“.

Fans von Shootern und Action-RPGs im Stile der „Diablo“-Reihe werden mit der „Borderlands Legendary Collection“ bedient, die „Borderlands“, „Borderlands 2“ sowie „Borderlands – The Pre-Sequel“ enthält. Auf dem Wüstenplaneten Pandora ballert ihr euch durch Legionen an Gegnern, die Milliarden (!) unterschiedlicher Knarren fallenlassen. Mit denen ballert ihr euch dann durch Legionen an Gegner, die… und so weiter, und so fort.

Alle drei Collections werden am 29. Mai für Nintendo Switch erscheinen. Einen Wermutstropfen hat die Sache jedoch: Es müssen teils mehrere ganze Spiele aus den Collections auch beim Kauf der physischen Spielkarten im Handel nachträglich noch heruntergeladen werden.