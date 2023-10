Battlefield 2042: Neues Event "Dunkles Protokoll" angekündigt – Electronic Arts und DICE haben das bevorstehende Event "Dunkles Protokoll" für Battlefield 2042 vorgestellt. Es ist vom 31. Oktober bis zum 14. November angesetzt und bietet eine Reihe von Aktivitäten und Herausforderungen für die Teilnehmer.

Interaktive Elemente und Modi in "Dunkles Protokoll"

Eine Besonderheit des Events ist der temporäre Modus "Killswitch", der 12-gegen-12-Matches in vier verschiedenen Gebieten – Geheim, Manifest, Sanduhr und Speerspitze – ermöglicht. In diesem Modus gilt es, Gebiete zu kontrollieren und sogenannte "Geister" zu erzeugen. Diese Geister sind KI-gesteuerte synthetische Einheiten, die dem Team dabei helfen, Punkt für Punkt zu sichern. Besonders interessant ist die Herausforderung, in engen Räumen zu kämpfen und mithilfe von Teammitgliedern, Waffen und Ressourcen die ständigen Bedrohungen zu bewältigen.

Das Mysterium der Boreas-Einrichtung

Die Veranstaltung entführt die Spieler in die Boreas-Einrichtung, ein verborgenes Forschungslabor auf den Äußeren Hebriden. Die Narrative dieses Events erklärt, dass die künstliche Intelligenz (KI) der Einrichtung "Geister" in Form von KI-gesteuerten synthetischen Einheiten generiert hat. Diese Geister sind nicht nur Teil des "Killswitch"-Modus, sondern auch entscheidend für die Handlung von "Dunkles Protokoll". Zudem erwarten die Teilnehmer des Events eine Reihe von neuen Belohnungen, die sie im Verlauf der Veranstaltung freischalten können.