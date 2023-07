"Bandai Namco Game Music": Neuer YouTube-Kanal für Videospiel-Soundtracks – Bandai Namco Europe hat einen neuen YouTube-Kanal namens "Bandai Namco Game Music" ins Leben gerufen. Der Kanal beinhaltet Original-Soundtracks aus verschiedenen weltbekannten Videospiel-Marken des Unternehmens, einschließlich "ELDEN RING", "TEKKEN" und "TALES OF ARISE".

Erste Soundtracks jetzt verfügbar

Zum Start bietet der Kanal Musikstücke aus einer Reihe von Bandai Namco-Spielen an, die in den DACH-Regionen kostenlos angehört werden können. Darunter befinden sich Soundtracks von Spielen wie "CODE VEIN", "DARK SOULS", "ELDEN RING", "LITTLE NIGHTMARES", "SOULCALIBUR", "TALES OF ARISE", "TEKKEN", "THE DARK PICTURES ANTHOLOGY" und "PARK BEYOND". Der Kanal stellt bereits mehr als tausend ikonische Musikstücke zur Verfügung und plant, in Zukunft weitere hinzuzufügen.

Die Bedeutung von Musik in Videospielen

Anthony Macaré, Chief Marketing und Sales Officer bei Bandai Namco Europe, betonte die zentrale Rolle der Musik in Videospielen. Er bemerkte, dass Musik ein wesentliches Element ist, das ein Videospiel in ein einzigartiges Abenteuer verwandelt, das in den Erinnerungen der Spieler weiterlebt.

Durch die Eröffnung des Kanals möchte Bandai Namco die unvergesslichen Musikstücke seiner Spiele mit einem breiteren Publikum teilen und seinen Marken auch außerhalb der Videospielwelt Gehör verschaffen. Das Ziel ist es, den Fans zu ermöglichen, die Abenteuer in ihren Alltag zu integrieren und neue Geschichten zu entdecken.

Der Kanal und die Videospiel-Soundtracks sind über diesen Link erreichbar.