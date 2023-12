Baldurs's Gate 3: Ab sofort auch auf Xbox Series X|S – Ursprünglich am 3. August für den PC veröffentlicht und seit dem 6. September 2023 auch auf der PlayStation 5 verfügbar, ist "Baldur's Gate 3" nun auch für die Xbox Series X|S erhältlich. Dies gaben die für die Entwicklung verantwortlichen Larian Studios während der The Game Awards offiziell bekannt. Das Spiel hat seit seiner Einführung diverse Updates erhalten, insbesondere fünf wesentliche Patches, die das Spielerlebnis signifikant verbessert haben.

Patch 5 und seine Neuerungen

Der neueste Patch, Patch 5, führt zwei neue Spielmodi in "Baldur's Gate 3" ein: Den Ehrenmodus und den Benutzerdefinierten Modus. Diese Ergänzungen bieten den Spielern neue Herausforderungen und Anpassungsmöglichkeiten. Außerdem erweitert das Update das Spielende und fügt einen spielbaren Epilog hinzu. Dieser Epilog variiert abhängig von den Entscheidungen, die Spieler während ihres individuellen Abenteuers treffen, was eine personalisierte Spielerfahrung ermöglicht.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten. Spieler können aus über 12 Klassen und 11 Völkern aus dem D&D Spielerhandbuch wählen, um ihre eigene Identität zu erschaffen oder als Origin-Held mit einer speziellen Hintergrundgeschichte zu spielen. Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, den Dark Urge zu spielen – einen vollständig anpassbaren Origin-Helden mit einzigartigen Mechaniken und einer eigenen Geschichte.

Die Spieler stehen vor der Herausforderung, gegen ihre innere Korruption zu kämpfen. Unabhängig von der gewählten Rolle erleben die Spieler Abenteuer, Beute, Kämpfe und Romanzen in den Vergessenen Reichen und darüber hinaus. Das Spiel ermöglicht es auch, online in einer Gruppe von bis zu vier Personen zu spielen, was eine gemeinschaftliche Erfahrung fördert.

Verfügbarkeit auf Xbox

Ab sofort ist "Baldur's Gate 3" auf der Xbox Series X|S verfügbar, inklusive aller bisher veröffentlichten Patches, die das Spiel weiter perfektioniert und verbessert haben. Die Xbox Series X bietet einen Splitscreen-Koop-Modus, während die Xbox Series S Online-Koop-Spiel unterstützt. Dank des eigenen Account-Systems von Larian Studios können Spieler, die "Baldur's Gate 3" bereits auf einer anderen Plattform begonnen haben, ihr Abenteuer nahtlos auf der Xbox fortsetzen. Hierzu ist lediglich der Besitz des Spiels für die entsprechende Plattform und ein kostenloser Larian-Account erforderlich.