Baldur's Gate 3: Video zu Orin die Rote veröffentlicht – Larian Studios hat zum bald erscheinenden Rollenspiel "Baldur's Gate 3" noch ein Schmankerl für Fans. In einem jetzt veröffentlichten Video präsentieren die Entwickler die dritte und letzte wichtige Antagonistin, Orin die Rote.

Orin, geäußert durch die anerkannte Synchronsprecherin Maggie Robertson, ist eine Virtuosin im Verursachen von Schmerz und eine Meisterin des Mordens. Ihre Fähigkeit, ihre Gestalt zu ändern, hat ihr über die Jahre ermöglicht, unentdeckt zu bleiben. Sie könnte sogar als jemand aus dem eigenen Team auftauchen.

Maggie Robertson, bekannt für ihre Rollen als Lady Dimitrescu in "Resident Evil Village" und Skjóthendi die Unbeirrbare in "God of War Ragnarök", liefert ihre Stimme für diese unberechenbare Figur. Robertson beschreibt Orin als "gestört" und betont, dass sie äußerst schlau ist und in jeder Form auftauchen könnte.

Orin die Rote tritt dem "unheiligen Triumvirat" bei, das sie zusammen mit General Ketheric Thorm, gesprochen von J.K. Simmons, und Lord Enver Gortash, gesprochen von Jason Isaacs, bildet. Robertson äußerte ihre Begeisterung und Ehrung, in die Reihe dieser namhaften Schauspieler gestellt und in der Lage zu sein, Szenen mit ihnen zu teilen.

"Baldur's Gate 3" wird am 3. August auf dem PC veröffentlicht und folgt am 6. September mit einer Veröffentlichung auf der PS5.