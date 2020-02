Autor: Bernhard Trecksel

Baldurs Gate 3: Trailer – Endlich, nach Jahrzehnten, geht für Fans komplexer Rollenspiele ein Traum in Erfüllung: Das letztes Jahr zur Begeisterung vieler Fans angekündigte Mammut-RPG „Baldurs Gate 3“ aus dem Universum von Dungeons & Dragons wurde auf der Spiel- und Fandom-Messe PAX EAST in einem knapp zweistündigen Livestream zum ersten Mal mit Spielszenen gezeigt. Eine kürzere Version des Videos findet ihr im Anschluss.

Dabei beeindruckt das kinoreife Intro des Spiels, das uns förmlich die Schuhe ausgezogen hat. Dieses findet ihr hier. In „Baldurs Gate 3“ scheint sich alles um den Kampf der fremdartigen Illithiden genannten Gedankenschinder und dem Rest der Vergessenen Reiche genannten Fantasywelt zu drehen. In der Handlung des Spiels wird der Hauptcharakter, den ihr euch aus einer Vielzahl Optionen zusammenbasteln könnt, unsanft in den Konflikt hineingezogen:

Als Gefangener oder Gefangene wird unser Protagonist nämlich mit einer Kaulquappe der schleimigen Gedankenschinder infiziert – die durch sein Auge in sein Gehirn kriecht

Von nun an steht er oder sie mit anderen Leidgeplagten, die dasselbe Schicksal erfahren haben, über eine Art Gedankenband in Kontakt. Gemeinsam müssen sie Hilfe suchen, wollen sie sich nicht selbst durch die Larve in Tentakelgesichter verwandeln und zu Illithiden werden. Denn durch solche Kaulquappen vermehren sich diese Monster, indem sie andere transformieren … Alles andere als appetitlich.

Der Boss der Entwickler der belgischen Larian Studios, Swen Vincke, war persönlich vor Ort auf der Messe und spielte „Baldurs Gate 3“ mehr als eine Stunde vor versammelter Mannschaft vor. Dabei ging hier und da auf unterhaltsame Weise einiges schief, was die Menge mit gnädigen Lachern kommentierte – Vincke selbst nahm es mit Humor, sichtlich stolz auf sein bereits in einer Frühphase faszinierend komplexes Spiel. Gerade weil die Veranstaltung alles andere als perfekt lief, konnte man sich als Zocker ein deutliches Bild davon machen, wie viel Liebe zum Detail bereits in der frühen Version des Spiels steckt. Toll!

„Baldurs Gate 3“ wird ein Hardcore-Rollenspiel mit tonnenweise vollvertonten und gut gespielten Dialogen, packenden Rundenkämpfen und einer Vielzahl an Optionen. Dass die Leute von Larian ihr Handwerk in Sachen hochkomplexer RPGs verstehen, konnten sie mit etlichen Teilen der „Divinity“-Reihe und deren unnachahmlicher spielerischer Freiheit bereits beweisen. Mit „Baldurs Gate 3“ kommt Großes auf PC-Spieler, Stadia-Nutzer und Dungeons-&-Dragons-Fans zu, wenn das Spiel 2021 erscheint.

Noch in diesem Jahr soll es auf dem Rechner in eine „Early Access“-Phase gehen.