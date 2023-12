Auch auf Konsole ein Hit: "Baldur's Gate 3" im Test für Xbox Series – Seit dem Start auf dem PC hat sich "Baldur's Gate 3" zu einem gigantischen Erfolg entwickelt. Fans und Kritiker feiern das Rollenspiel aus dem Hause Larian Studios gleichermaßen, bei den diesjährigen Game Awards hagelte es förmlich Siege: Spiel des Jahres, Player's Choice Award, bestes Rollenspiel … ganze fünf Auszeichnungen wurden dem Titel zuteil – sechs, wenn man den Preis für Neil Newbon hinzurechnet, der für seine Rolle als Astarion in der Kategorie der besten Performance geehrt wurde.

Nachdem Anfang August zunächst die PC-Version erschien, ist "Baldur's Gate 3" inzwischen auch für Konsolen erhältlich. Da stellt sich natürlich die Frage, ob ein derart kleinteiliges und komplexes Werk auch auf dem Controller spielbar bleibt.

Wir haben uns die Version für die Xbox Series einmal genauer angeschaut und können euch schon jetzt verraten: Ja, tut es!

Wer wider Erwarten noch nichts von dem Rollenspiel gehört haben sollte, findet unter diesem Link unseren Test für die PC-Version, in welchem wir dem Rollenspiel "ein außergewöhnliches Level an Tiefe und Umfang" attestierten.

Aufgrund seines auf dem Pen-and-Paper-Klassiker "Dungens & Dragons" basierenden Regelwerkes, welches wie ein fein abgestimmtes Uhrwerk stets im Hintergrund tickt, ermöglicht "Baldur's Gate 3" nämlich unzählige verschiedene Spielweisen, so dass jeder Zocker von dem Hauptplot grob geleitet sein eigenes individuelles Abenteuer erlebt. Nachdem in dem letzten Jahren RPGs immer mehr in Richtung Action abdrifteten liefern die Larian Studios hier also wieder klassisches Rollenspiel in Reinform ab und trafen damit voll den Nerv der Zeit.

Die Liebe zum Vorbild geht soweit, dass viele Aktionen, wie etwa das Knacken von Schlössern oder das Überzeugen von Gesprächspartnern, von einem simulierten Würfelwurf abhängig sind, dessen Ergebnis wir – je nach Ausrichtung unserer entweder selbst erstellten oder vorgegebenen Spielfigur – mit diversen Boni verbessern können.

Auch die rundenbasierten Kämpfe bieten eine große Fülle an Vorgehensweisen und Taktiken, die stark von der Zusammensetzung der stets vierköpfigen Gruppe und auch der Positionierung der Kämpfer, Druiden, Magier und Co. auf dem Schlachtfeld abhängen.

Die diversen Wechselwirkungen, Manöver, Fähigkeiten und Zauber aufzuzählen, die dabei zum Einsatz kommen, würde hier schlicht den Rahmen sprengen. Entsprechend fühlt man sich auch zu Beginn mit der Fülle an Möglichkeiten schnell überfordert.

Allerdings haben die Macher alles getan, um den Spielern auch ohne Tastatur und Maus die volle Kontrolle über das Geschehen zu geben.

Sämtliche Fähigkeiten, von einem simplen Schwertschlag über Zaubersprüche, bis hin zu im Kampf nutzbaren Items, werden über ein Radialmenü-System verwaltet. Mit den vorderen Schultertasten schalten wir jederzeit durch die für jeden Charakter individuellen Reiter, von denen jeder zwölf Optionen umfasst. Je nachdem, wie viel die jeweilige Figur drauf hat, können aus den anfänglichen zwei Kreisreitern schnell mehr als zehn werden – da "Baldur's Gate 3" aber ohnehin stets ein bedachtes Vorgehen erfordert, und man die Räder frei belegen kann, stört das zu keiner Zeit.

Via Druck auf LT schalten wir indes in das Menü, um die aktuell gesteuerte Figur zu wechseln. Dies kommt vor allem bei der Inventarverwaltung und im Abenteuermodus zum Tragen, wenn wir zur Lösung eines Problems der Fähigkeiten eines bestimmten Charakters bedürfen. Doch auch im Kampf können wir der durch den Initiativewert vorgegebenen Reihenfolge ein Schnippchen schlagen, wenn unsere Party eng beieinander steht.

Mit RT wechseln wir in das ebenfalls kreisförmige Grundmenü, in welchem wir die Charakterbögen unserer Helden checken, unser Set an Zaubersprüchen festlegen oder auch ins Lager wechseln können, um dort eine heilsame Rast einzulegen oder auch die aktiven Partymitglieder auszutauschen. Weitere Shortcuts fürs Springen, den Schleichmodus oder das Entzünden einer Lichtquelle befinden sich auf dem Steuerkreuz.

Praktisch ist außerdem, dass man mit einem Druck auf den rechten Stick alle Objekte im Blickfeld markieren kann, mit denen eine Interaktion möglich ist, während es uns der linke Stick erlaubt, entweder unseren Charakter direkt oder alternativ indirekt über einen kreisförmigen Curser zu steuern. Letzteres ist insbesondere dann nützlich, wenn viele Gegenstände auf einem Haufen liegen, und es gilt, einen bestimmten davon herauszupicken.

Fraglos ist man mit dem Controller nicht so effektiv, präzise und schnell unterwegs, wie mit Tastatur und Maus, alles in allem dann aber doch erstaunlich komfortabel. Hat man die Buttonkommandos nach einer holperigen Anfangsphase erst einmal verinnerlicht, schwingt man sich alsbald elegant durch die Menüs und entdeckt auch nach einer längeren Spielzeit immer mehr kluge Zusatzfunktionen, welche die Macher zur bequemeren Inventarverwaltung eingebaut haben.

Alles in allem, wurde die komplexe Steuerung sehr klug auf das Pad übertragen.

In Sachen Grafik bietet die Xbox Series X einen Leistungs- und einen Qualitätsmodus, um entweder bei verringerter Auflösung mit geschmeidigen 60 Bildern pro Sekunde zu spielen, oder die volle 4K-Pracht mit 30 FPS zu genießen. Hüben wie drüben sackt die Bildrate bei belebteren Szenen zuweilen etwas ein, so dass es zu kleineren Rucklern kommt. Unschön fallen zudem immer wieder nachladende Texturen vor allem bei Cutscenes auf.

Auf der Series S – deren geringere Rechenpower übrigens Schuld an der späten Erscheinung auf der Xbox-Familie ist – gibt es hingegen nur dynamische 1080p bei 30 FPS. Auch für den Couch-Koop-Modus im Splitscreen hat es auf der kleineren Microsoft-Kiste leider nicht gereicht – hier kann man lediglich online gemeinsam mit Kumpels ran. Ansonsten sind sämtliche bislang veröffentlichten Patches zum Start der Xbox-Version natürlich direkt mit am Bord.

Fazit:

"Baldur's Gate 3" erklimmt auch auf der Xbox Series souverän den Rollenspielthron – Die Steuerung des komplexen Mammutwerkes wurde äußerst klug auf das Pad übertragen und geht nach einer kurzen Lernphase rasch in Fleisch und Blut über. In Sachen Performance muss man auf der Series X keine großen Abstriche machen, auf der schwachbrüstigeren Series S entfällt jedoch der Couch-Koop-Splitscreen. Außerdem ist die Bildrate hier bei dynamischen 1080p auf 30 FPS festgezurrt, während der große Konsolenbruder auch 4K oder alternativ meist stabile 60 FPS bietet.

"Baldur's Gate 3" ist für Xbox Series, PlayStation 5, Mac OS und Microsoft Windows erhältlich.