"Avatar: Frontiers of Pandora": Neuer Trailer und Release veröffentlicht – "Avatar: Frontiers of Pandora" hat einen Veröffentlichungstermin und einen neuen Trailer bekommen, der tiefere Einblicke in das Spielgeschehen bietet. Es wird am 7. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Der Trailer zeigt, wie die Hauptfigur, ein Na'vi, auf ihrer Reise durch die Western Frontier von Pandora verschiedene Clans trifft und versucht, ihre vergessene Herkunft wiederzuentdecken.

Die Hauptfigur des Spiels ist ein Na'vi, der als Baby von der RDA entführt und im Ambassador Program (TAP) trainiert wurde, um menschliche Interessen auf Pandora zu vertreten. Als die RDA Pandora während einer großen Schlacht verließ, wurde der Protagonist in einen Kryoschlaf versetzt. Nach einer 15-jährigen Pause erwacht der Na'vi, frei von der RDA, aber entfremdet von seiner Heimat.

Die Reise des Na'vi führt ihn durch die Western Frontier von Pandora, wo er auf andere Clans trifft und mehr über die Na'vi-Kultur erfährt.

Er findet heraus, dass er zum renommierten Sarentu-Clan gehört, der seit Langem als vermisst gilt. Auf seiner Reise begegnet er den Aranahe, die für ihre Webkunst bekannt sind; den Zeswa, die in Symbiose mit riesigen Kreaturen namens Zakru leben; und den Kame'tire, Experten in Heilung und Alchemie.

Während seiner Reise wird der Na'vi an einem Initiationsritus teilnehmen, bei dem er eine Verbindung zu einem Banshee oder Ikran herstellt. Zusammen können sie die Welt von Pandora aus der Luft erkunden, atemberaubende Flugmanöver vollführen und sich gegen die RDA verteidigen. Weiterhin kann der Na'vi auch lernen, ein Direhorse zu reiten, um seine Erkundungen am Boden zu erweitern.

Die RDA kehrt zurück

Obwohl die RDA Pandora einst verließ, kehrt sie zurück und bedroht das florierende Ökosystem des Planeten. Aufgrund seiner Kenntnisse über menschliche Technologie und Waffen, kombiniert mit seinen Na'vi-Fähigkeiten, ist der Protagonist gut gerüstet, um der RDA entgegenzutreten. Es liegt in seiner Verantwortung, das Vertrauen der anderen Na'vi-Clans zu gewinnen und sie zu vereinen, um Pandora zu verteidigen, da die vereinten Na'vi eine stärkere Kraft darstellen.