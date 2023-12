"Avatar: Frontiers of Pandora" im Test für PS5 und Xbox Series: Mit seinen bisherigen "Avatar"-Filmen landete Regisseur James Cameron zwei kommerzielle Superhits, die beide in den Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten rangieren – der erste Teil führt das Ranking sogar an. Im Bereich der Videospiele kam die erste Umsetzung namens "James Cameron’s Avatar: Das Spiel" 2009 trotz durchaus vorhandener Qualitäten hingegen eher mäßig beim Publikum an. Nun – 14 Jahre später – wagen die "The Division"-Macher unter der Flagge von Ubisoft einen neuen Versuch, Pandora für Videospieler zugänglich zu machen, und mussten sich bereits im Vorfeld viel Kritik anhören. Ob diese berechtigt war oder nicht, verrät euch unser Test.

Nach den ersten Trailern zu "Avatar: Frontiers of Pandora" kamen Unkenrufe auf, es handle sich dabei lediglich um ein weiteres "Far Cry", nur diesmal eben auf einem anderen Planeten. Eine zugegebenermaßen naheliegende Einschätzung, die sich letztlich jedoch als nicht wahr erweisen sollte. Zwar handelt es sich bei beiden Titeln um Open-World-Shooter in Ego-Perspektive, doch dabei enden die Gemeinsamkeiten eigentlich auch schon wieder.

In "Avatar: Frontiers of Pandora" übernehmen wir die Rolle eines waschechten Na'vi, den wir uns in einem überschaubaren Editor zu Spielbeginn selbst zusammenpuzzeln.

Als letzte Angehörige eines Stammes von Geschichtenerzählern und Diplomaten geraten wir und unsere Geschwister in jungen Jahren unter die Knute der RDA – eben jener Organisation von Menschen, die den Planeten Pandora invasionsartig auszubeuten versucht. Im Rahmen des TAP-Programmes sollen wir zu Botschaftern ausgebildet werden, der kommandierende Quotenbösewicht John Mercer wendet jedoch hemmungslos Gewalt an, um die Na'vi-Kinder gefügig zu machen und schreckt dabei selbst vor kaltblütigem Mord nicht zurück.

Als die RDA acht Jahre später schließlich aufgrund der kriegerischen Erfolge eines gewissen Jake Sully zum Rückzug gezwungen wird, will Mercer die inzwischen groß gewordenen Schüler töten lassen. Glücklicherweise gelingt es der uns wohlgesonnenen Ausbilderin Dr. Alma Cortez, die Na'vi in einen Kryoschlaf zu versetzen und damit zu retten. Nach ganzen 16 Jahren werden wir von Alma schließlich wieder geweckt, die inzwischen dem Widerstand beigetreten ist. Auch wir verschreiben uns der Rebellion gegen die Menschen, müssen aber zunächst einmal lernen, was es heißt, ein Na'vi zu sein.

Von den Ereignissen des Filmes bekommen wir lediglich am Rande etwas mit, da "Avatar: Frontiers of Pandora" auf einem anderen Kontinent des Planeten spielt.

Nachdem einem recht langatmigen und zähen Einstieg, im Zuge dessen direkt die Weichen darüber gestellt werden, wer hier die Bösen und wer die Guten sind, werden wir in die atemberaubend schöne Welt von Pandora entlassen und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Macher von Massive Entertainment bringen die faszinierend fremdartige Flora und Fauna auf eine derart lebendigen Art und Weisen auf dem Zockerbildschirm, dass man meinem könnte, man befände sich im Film.

Da wir im Laufe der je nach Spielweise rund 20 bis 25 Stunden Spielzeit aber nicht nur dichte Wälder, sondern auch windgepeitsche Steppen und andere Biome bereisen, die samt und sonders den Wunsch aufkommen lassen, einfach in den Bildschirm einzutauchen, hat die gigantische Weite des Spieles den Filmen in Sachen Abwechslung aber sogar noch etwas voraus – zumal wir uns hier unseren Weg selbst suchen können.

Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, bietet "Avatar: Frontiers of Pandora" vor dem Start doch zwei Optionen an: Entweder wir gehen unser Abenteuer geführt an, wobei Questmarker den Weg zum Ziel weisen, oder aber wir spielen Entdecker und müssen anhand von Hinweisen und Himmelsrichtungen selbst herausfinden, wo es langgeht. Letzterer Ansatz ist fraglos äußerst spannend und deutlich immersiver, auf Dauer jedoch auch reichlich mühselig und zeitintensiv, so dass wir uns nach einer aufregenden Anfangsphase, in der wir uns fast wie neugierige Kinder gefühlt haben, dann doch leiten ließen.

Generell legen die Macher viel Wert darauf, der Naturverbundenheit der Na'vi im Spiel Rechnung zu tragen.

Als Na'vi verfügen wir über eine Art Detektivsicht, die hilfreiche Pflanzen, wildlebende Tiere und auch besagte Questmarker hervorhebt. Zunächst noch etwas unbedarft, lernen wir bald, an welchen Bäumen heilende Früchte hängen, und wie wir diese in Form eines haptischen Minispiels möglichst effektiv pflücken. Einfaches Abreißen mindert grundsätzlich die Qualität von geernteten Materialien, wobei sogar die Tageszeit und das Wetter eine Rolle spielen. Gehen wir auf die Jagd, spenden uns auch erlegte Tier nur dann die besten Ressourcen, wenn wir sie auf gnädige Art und Weise und idealerweise mit nur einem Schuss töten.