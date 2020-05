Assassin’s Creed Valhalla: Trailer zum neuen Meuchler-Abenteuer mit Wikingern – Erst vor kurzem ließ man im Hause des Videospiel-Verlags Ubisoft die Bombe platzen und machte eine ganze Menge Assassin’s Creed Fans glücklich: Denn durch die Blume kündigte Ubisoft den neuen Teil „Assassin’s Creed Valhalla “ mit einem Livestream-Kunstakt an. Nun ist auch schon der erste Trailer zum Game da.

„Assassin’s Creed Valhalla“ heißt nicht von ungefähr so: Zum ersten Mal überhaupt geht es in der erfolgreichen Schleichspiel-Reihe mit ihren offenen Spielwelten in die Zeit der Wikinger, auf in den hohen Norden.

Unlängst hatte der Künstler Bosslogic für seine Fans gestreamt – Kode Abdo, wie der australische Digitalkünstler bürgerlich heißt, hatte im Stream ein Tableau geschaffen. Das zeigte nordische Krieger, ein Wikinger-Langboot/Drachenboot und andere Szenarien.

Dies ließ nur einen Schluss zu:

„Assassin’s Creed Valhalla“ würde unter diesem Namen erscheinen und alles würde sich um die nordischen Kaperfahrer und ihre Epoche drehen. Heute veröffentlichte Ubisoft dann eine Pressemitteilung mit dem Namen des Spiels – und einer Ankündigung zum ersten Trailer.

Genau diesen findet ihr im Anschluss an diese Meldung – MANN.TV hält euch in Sachen „Assassin’s Creed Valhalla“ auch in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Laufenden. Viel Vergnügen!