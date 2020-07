Assassin's Creed Valhalla: Veröffentlichungstermin bekannt, neuer Trailer erschienen – Bei seinem Online-Event Ubisoft Forward enthüllte Publisher Ubisoft neue Infos zu kommenden Titeln wie „Watch Dogs Legions“ und auch „Assassin's Creed Valhalla“. Dabei wurde auch endlich der Veröffentlichungstermin für das kommende Wikinger-Meuchler-Spektakel bekanntgegeben.

Demnach wird „Assassin's Creed Valhalla“ am 17. November 2020 weltweit erscheinen, bedient werden Xbox One, PlayStation 4, Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC, Google Stadia sowie Uplay+, der Abo-Service von Ubisoft. Es wurde auch ein taufrischer Gameplay-Trailer gezeigt, der mehr als fünf Minuten Einblicke in das Game gewährt.

Wer diesen Trailer genießt, dem wird schnell klar, dass auch der kommende Teil mit seinen RPG-Aspekten vor allem Fans der beiden Vorgänger „Assassin's Creed Origins“ und „Assassin's Creed Odyssey“ zufriedenstellen dürfte. Als wahlweise männlicher oder weiblicher Wikinger Eivar kämpfen wir im frühmittelalterlichen England um Gold und Macht.

Dabei versuchen wir, den Wohlstand einer eigenen Wikingersiedlung zu sichern und liefern uns packende Kämpfe mit den Angelsachsen, plündern Dörfer und Klöster, wobei wir auch mit zwei verschiedenen Waffen gleichzeitig in je einer Hand zu Werke gehen dürfen. Die Gegnervielfalt soll die größte sein, die Fans je in einem „Assassin's Creed“ geliefert wurde.

Zwischen packenden Schlachten um Hügel, Burgen und Feldlager erkunden wir die altenglischen Flüsse mit unserem Drachenboot. Feinde können wir natürlich auch stilecht mit der serienbekannten verstecken Unterarmklinge meucheln, die in „Assassin's Creed Valhalla“ endlich wieder ihre Rückkehr feiert.

Unseren Charakter personalisieren wir in dem Action-Rollenspiel mit jeder Menge Kampffähigkeiten, Rüstungen, kosmetischen Details wie Frisuren, Tätowierungen oder Kriegsbemalung und dürfen dabei jederzeit im Spiel zwischen einer männlichen oder weiblichen Version von Eivor wählen.

Für Fans heißt es nun nur geduldig sein, bis das epische Wikingerabenteuer startet, denn bis zum 17. November und der Veröffentlichung von „Assassin's Creed Valhalla“ ist es noch etwas hin.