Assassin’s Creed Valhalla: Neuer Deep Dive Trailer zeigt 7 Minuten aus dem Spiel – Es dauert nicht mehr lange, dann können an nordischen Mythen und packenden Wikingerabenteuern interessierte Zocker die Bartaxt schärfen und ihr Drachenboot frisch beplanken. Denn mit „Assassin’s Creed Valhalla“ geht der neueste Ableger der Reihe in den Startlöchern, um euch auf Kaperfahrt zu schicken. Taufrisch ist ein „Deep-Dive-Trailer“ erschienen. Dieser bringt uns sieben Minuten Einblicke ins Spiel – ihr findet ihn im Anschluss.

„Assassin’s Creed Valhalla“ versetzt uns in die Pelzrüstung des Wikinger-Jarls Eivor. Mit Eivor, der/die je nach eurem Gusto Mann oder Frau sein kann, sind wir in den flachen Landen, Hügelregionen, Wäldern und Flusstälern des frühmittelalterlichen Englands unterwegs. Die angelsächsischen Einheimischen haben jedoch so gar keine Lust mehr auf ihre wilden Besatzer aus dem hohen Norden.

Doch genau in diesen feindseligen Landstrichen müssen wir eine florierende Wikingersiedlung leiten. Wie das alles im Detail aussieht, bringt euch der Trailer näher und liefert euch einen umfangreichen Überblick über Spielwelt, Charaktere und neue Gameplay-Features, mit denen „Assassin’s Creed Valhalla“ aufwarten wird. Es dauert auch nicht mehr lange, bis der neueste Teil der beliebten Reihe erscheint.

Am 10. November 2020 wird „Assassin’s Creed Valhalla“ die Segel setzen, um auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4 sowie dem PC via Epic Games Store und Ubisoft Store/Uplay+ Landstriche mit blutigen Wikinger-Scharmützeln unsicher zu machen. Zugleich wird „Assassin’s Creed Valhalla“ auch zur Markteinführung der Playstation 5 am 12. November für die neue Sony-Konsole verfügbar sein.