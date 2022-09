Assassin’s Creed Mirage: Trailer zum neuen Teil der Action-Adventure-Reihe – Ubisofts „Assassin's Creed“-Reihe gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten der Gaming-Geschichte. So wurden seit dem ersten Teil aus dem Jahre 2007 weltweit mehr als 200 Millionen Spiele verkauft. Fans dürfen sich nun auf den Nachfolger zu „Assassin's Creed Valhalla“ freuen. Genauer gesagt: Auf den neuen Teil der Action-Abenteuer-Reihe, „Assassin’s Creed Mirage“.

Dies kündigte nun Ubisoft im Zuge der hauseigenen Präsentationsreihe Ubisoft Forward an, und hat zugleich einen Ankündigungstrailer zum neuen Teil veröffentlicht. „Assassin's Creed Mirage“ soll bereits 2023 für die Plattformen Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Luna sowie PC (Epic Games Store/Ubisoft Store) erscheinen.

Neues Action-Abenteuer spielt in Bagdad

Das neue Action-Abenteuer führt euch dieses Mal in das Bagdad des 9. Jahrhunderts. In „Assassin's Creed Mirage“ schlüpft man dabei in die Rolle des Straßendiebs Basim Ibn Is'haq, der sich wiederum den Verborgenen in Alamut anschließt. Laut Ubisoft soll „Assassin's Creed Mirage“ eine Hommage an die Reihe sein, ganz besonders an den ikonischen ersten „Assassin's Creed“-Teil.

Neben einem narrativen Action-Adventure-Erlebnis soll der kommende Teil auch eine fesselnde Coming-of-Age-Story bieten. Zudem warten eine offene Stadt sowie ein modernisiertes Legacy-Gameplay auf euch, das den Schwerpunkt auf Parkour, Stealth und Attentate legt.

„Assassin's Creed Mirage ist eine Hommage an die Franchise und vor allem an das Originalspiel.“

Stéphane Boudon, Senior Content Director für Assassin's Creed® Mirage: „Zum 15-jährigen Jubiläum der Marke wollten wir Spieler:innen und unserer Community etwas Besonderes bieten. […] Assassin's Creed Mirage ist eine Hommage an die Franchise und vor allem an das Originalspiel. Wir bieten eine moderne Interpretation des kultigen Assassin's Creed-Spielerlebnisses und tauchen tief in die Rituale und Lehren der Verborgenen ein – etwas, von dem wir glauben, dass es sowohl langjährige als auch neue Fans begeistern wird.“