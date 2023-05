Assassin's Creed Mirage: Trailer mit Spielszenen und Erscheinungstermin – Unlängst leitete man bei Sony mit dem neuen Playstation Showcase in einem rund einstündigen Video die nächste Phase für die Playstation 5 ein. Eine Vielzahl von Spielen, eine neue Handheld-Konsole und neue Kopfhörer wurden dabei den Playstation-Fans enthüllt. Teil des Showcase: Der erste richtige Trailer mit ausführlichen Spielszenen für das kommende „Assassin’s Creed Mirage“. Nach vergleichsweise langer Wartezeit bekommen die Jünger der Reihe endlich ein Spiel, das zurück zu den Wurzeln will.

Neben der Vielzahl von Ankündigungen, zu denen auch das lang erwartete „Marvel’s Spider-Man 2“ gehörte, dürfte der Trailer zu „Assassin’s Creed Mirage“ wohl eines der Highlights des Showcase bilden. Hier sehen wir, dass man sich bei Ubisoft ersten Eindrücken zufolge wieder mehr auf die Wurzeln der traditionsreichen Spielreihe besinnen möchte: Schleichen, Täuschen und aus dem Schatten seine Gegner erledigen.

In dieser Hinsicht verrät der Trailer viel

Zugleich erleben wir auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe in Atmosphäre und den Schauplätzen: Denn „Assassin’s Creed Mirage“ verschlägt uns zurück in den Orient zwischen Sand, Palmen und reich verzierte Bauten, die es zu erklimmen und zu durchschleichen gilt. Im Spiel verkörpern wir den gerissenen Straßendieb Basim. Auf seiner Suche nach Gerechtigkeit wird unser neuer Held von Albträumen und Visionen geplagt, die ihn auf eine Sinnsuche führen.

Basim will Antworten und kämpft für die Gerechtigkeit. Bei der Suche in den Straßen Bagdads trifft er die erfahrene Meuchlerin Roshan. Die Meister-Assassinin aus Alamut nimmt Basim als ihren ersten Schüler überhaupt unter ihre Fittiche – lehrt ihn Attentate und die Kunst, ungesehen zu bleiben. Der Trailer zeigt gut, dass diese Handlungsversprechen wohl eingehalten werden – die Entwickler selbst bezeichnen „Assassin’s Creed Mirage“ als Hommage an das erste „Assassin’s Creed“.

Das sieht man:

Mit einem erweiterten und doch klar als der DNS der Reihe zugehörig erkennbaren Parkour schleicht und meuchelt sich Basim im Spielszenen-Trailer durch Bagdad, dass es eine Freude ist. Die Entwickler versprechen eine lebendige Stadt, die auf Spielerhandlungen glaubwürdig reagiert, die meisten Werkzeuge, die es je in einem „Assassin‘s Creed“ gab, etliche Nebenaufträge und „wildere Attentate als je zuvor“. Man will sich wohl auf ein konzentriertes Spielerlebnis in einer Stadt, statt auf eine überzogen weitläufige und leere Welt konzentrieren, ein Schritt, den wir ausdrücklich begrüßen.

Gleich vier Bezirke von Bagdad wollen dabei erkundet werden, während man serientypisch mit historischen Figuren interagiert. Ob dies nur vollmundige Versprechen bleiben, oder das fertige Spiel den tollen Eindruck des Trailers unterstreichen kann, erleben wir, wenn die Hommage an 15 Jahre Assassinen-Abenteuer noch in diesem Jahr auf den Markt drängt: Denn „Assassin‘s Creed Mirage“ wird bereits am 12. Oktober erscheinen. Bedient werden Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Amazon Luna.