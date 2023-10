Back to the Roots

„Assassin’s Creed: Mirage“ im Test für PS5 und Xbox Series: Viele Fans der ersten Stunde bemängelten bezüglich des im Jahr 2020 erschienenen „Assassin’s Creed: Valhalla“, dass dieses nur noch wenig mit der namensgebenden Attentäter-Thematik gemein hatte – ein Trend, der mit „Origins“ als Neuausrichtung der Reihe seinen Anfang genommen hatte. Als Bindeglied zu den seinerzeit noch als „Verborgene“ bekannten Assassinen fungierte in „Valhalla“ aber zumindest ein Mann namens Basim, der eigentlich der Star eines geplanten DLC werden sollte.

Ubisoft traut Basim mit „Assassin’s Creed: Mirage“ nun aber nicht nur einen vollwertigen eigenen Titel zu, das traditionsreiche Entwicklerhaus nutzt die Gelegenheit auch noch für eine Rückbesinnung auf alte Werte.

Soll heißen, das neue „Assassin’s Creed“ versucht sich diesmal nicht an einer noch größeren und noch spektakuläreren Open-World, sondern serviert uns mit Bagdad nebst Umland diesmal wieder einen überschaubaren, mit Blick auf die Gigantomanie der letzten Teile fast schon intimen Schauplatz, der nicht ganz zufällig an den allerersten Teil der inzwischen 13 Hauptspiele umfassenden Reihe erinnert, die 2007 ihren Anfang nahm.

Wer als Fan der alten Ausrichtung nun wieder hellhörig geworden ist, wird sich sicherlich freuen zu hören, dass man das ausschweifende „Valhalla“ nicht gespielt haben muss, um die Story von „Mirage“ zu verstehen. Dieses erzählt nämlich die Vorgeschichte von Basim, der 9 Jahrhunderte nach den Ereignissen von „Origins“ als Taschendieb in der Nähe von Bagdad aufwächst.

Als sich der von Albträumen geplagte und vor Ambitionen überschäumende Basim gemeinsam mit seiner Komplizin Nehal an einem wertvollen Artefakt des Ordens der Ältesten vergreift, löst er eine dramatische Kette von Ereignissen aus, die ihn zynischerweise letztlich doch noch an sein eigentliches Ziel bringen: ein Mitglied der Verborgenen zu werden, die sich dem Kampf gegen den Orden verschworen haben.

Nachdem wir von unserer Mentorin Roshan in der noch im Aufbau befindlichen Assassinen-Festung Alamut ausgebildet worden sind, werden wir mit dem Auftrag nach Bagdad geschickt, die dort strippenziehende Gruppe von Ordensmitgliedern zu enttarnen und zu liquidieren.

Spätestens jetzt zeigt sich, dass „Assassin’s Creed: Mirage“ nicht nur inhaltlich den Kreis zu den Ursprüngen der Reihe schließt, sondern auch spielerisch.

„Mirage“ vermengt Elemente der jüngsten Zeit mit dem Gameplay von damals, wobei der zuletzt Einzug erhaltene Rollenspielpart deutlich heruntergeschraubt wurde. Zwar stehen uns sowohl Reittiere als auch ein gefiedertes Auge am Himmel zur Verfügung, und auch ein kompakter Skilltree hat Einzug ins Spiel gefunden, ansonsten kraxeln und meucheln wir uns aber durch Bagdad, als hätte es die vor Content aus allen Nähten platzenden jüngsten Vorgänger nicht gegeben.

Wurde man zuletzt von Markierungen auf der Map und nur leidlich spaßigen Nebenaktivitäten förmlich erschlagen, lenkt uns in „Mirage“ nur sehr wenig von der mit rund 15 bis 20 Stunden erfrischend gestrafften Hauptstory ab. Hier und da locken die sogenannten „Geschichten aus Bagdad“ mit kleineren Nebenquests – eine davon eine augenzwinkernde Hommage an die verhasste Jagd nach den Notenblättern –, in den Assassinen-Verstecken aushängende Aufträge belohnen uns für Mord und Diebstahl, und so manch wertvolle Schatzkiste erfordert zunächst das Lösen kleinerer Umgebungsrätsel oder das Aufspüren eines Schlüssels.

Dazu wollen noch mysteriöse Scherben erbeutet, Bücher gefunden und Artefakte geklaut werden, aber das war es auch schon – nicht einmal der Animus spielt als Bindeglied zur Gegenwart mit einer weiteren verkopften Sub-Story eine Rolle.

Doch nicht nur wurde im Zuge der Rückbesinnung unnötiger Ballast abgeworfen, es wurden auch einige Spielelemente zurück an Bord geholt, an die sich wohl nur langjährige Fans noch werden erinnern können – so etwa das Senken der Fahndungsstufe durch das Abreißen von Fahndungspostern oder Bestechen von Marktschreiern.

Die Wachen oder auch die teils verräterische Bevölkerung der Stadt gar nicht erst auf sich aufmerksam zu machen, beziehungsweise durch Flucht oder das Untertauchen in der Menge zu entkommen, ist dabei immens wichtig. Denn nur wenig von dem, was wir als Verborgener so treiben, ist legal. Und während ein „Valhalla“-Eivor sich wohl laut „Hier bin ich, lasst uns kämpfen“ brüllend mitten auf den Basar stellen würde, ist der auf Stealth spezialisierte Basim für den offenen Schlagabtausch weit weniger geeignet.