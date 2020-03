Horror-Games sind seither tolle Angstmacher und stellenweise intensiver als so mancher Genrefilm. Einer dieser ganz besonderen virtuellen Horror-Schocker war ohne Zweifel „Amnesia: The Dark Descent“ aus dem Jahre 2010. Dieser Horror hat alle Spieler ganz tief in den Abgrund des Grauens gezogen und zählt zu den Meisterwerken jenseits der Blockbuster-Games. Eine Dekade später wurde nun mit „Amnesia: Rebirth“ vom schwedischen Entwicklerstudio Frictional Games endlich ein Nachfolger offiziell angekündigt.

Genauer gesagt will man bereits im Herbst 2020 die Spielergemeinde mit einer neuen Runde „Amnesia“ ängstigen. Um die Vorfreude zu steigern gibt es auch einen kurzen Ankündigungs-Trailer zu „Amnesia: Rebirth“. Allzu viel ist noch nicht bekannt, nur dass sich der neue Horror um die Protagonistin Tasi Trianon drehen soll, die in der Wüste Algeriens einem dunkeln Geheimnis auf der Spur sein soll.

In der Ankündigung seitens Frictional Games soll die junge Dame „eine qualvolle Reise durch Verzweiflung und Zerstörung, persönlichem Terror und Schmerz“ durchmachen und an die Grenzen der menschlichen Widerstandsfähigkeit geführt werden. Na, wenn das nicht wunderbar die Horror-Aspekte des Erstlings wieder aufleben lässt?! Fans würden sich das sicherlich wünschen, denn der Vorgänger gehört bis heute zu den gruseligsten Spielerfahrungen.

Die direkte Fortsetzung „Amnesia: Rebirth“ birgt jedenfalls das Potenzial, den Erfolg von damals zu wiederholen und daher sollten sich alle Genrefans dieses Game schon mal dick im Kalender vormerken. Fest steht derweil, dass „Amnesia: Rebirth“ auf Steam für den PC sowie die PlayStation 4 erscheinen wird. Wir bleiben jedenfalls dran und informieren euch natürlich, sobald wir neue Infos, den ersten Trailer sowie ein Veröffentlichungsdatum vorliegen haben.

