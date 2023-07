Prime Gaming im August: Neue kostenlose Spiele und Inhalte für Mitglieder – Amazon Prime-Mitglieder können sich im August auf ein umfangreiches Prime Gaming-Angebot freuen, das kostenlose, exklusive Inhalte für den PC, die Konsole und Mobilgeräte umfasst. Darüber hinaus stehen eine Vielzahl von PC-Spielen zur Auswahl, die dauerhaft behalten werden können, sobald sie einmal abgeholt wurden. Das Prime Gaming-Angebot wird stetig erweitert und aktualisiert, monatlich werden neue Spiele und Items hinzugefügt.

Die kostenlosen Spiele im August beinhalten neun Titel, darunter "In Sound Mind", "Star Wars: The Force Unleashed™ 2", "Quake 4", "Foretales", "Summertime Madness". Außerdem erhalten Mitglieder exklusive Inhalte für beliebte Spiele wie "Call of Duty: Warzone", "Diablo IV", "Fall Guys" und "League of Legends". Die Prime-Gaming-Angebote können auf gaming.amazon.com für eine begrenzte Zeit abgeholt werden.

Das erste der neun kostenlosen Spiele steht ab dem 3. August zur Verfügung, jeden Donnerstag folgen weitere Titel. Als da wären:

3. August: "PayDay 2" + "The Gage Mod Courier" DLC (Epic Games Store) – In diesem actionreichen Vier-Spieler-Koop-Shooter schlüpfen die Spieler in die Rolle der ursprünglichen PayDay-Crew mit den Masken von Dallas, Hoxton, Wof und Chains und begeben sich auf eine Verbrechens-Orgie inmitten von Washington D.C. Zusätzlich zum Hauptspiel erhalten sie den Gage Mod Courier-DLC, der 28 neue Waffen und zehn Erfolge enthält.

10. August: "Farming Simulator 19" (Epic Games Store) – Spieler übernehmen die Kontrolle über neue Maschinen, ernten Getreide, bauen ihren Bauernhof aus, pflegen ihren Herdenbestand und erkunden eine Welt, die von amerikanischer und europäischer Natur inspiriert ist.

10. August: "Blade Assault" (Amazon Games App) – In diesem 2D-Action-Roguelite-Plattformer kämpfen die Spieler mit ihren treuen Kameraden gegen das korrupte Militär von Esperanza.

10. August: "Quake 4" (GOG) – Spieler führen die militärische Operation der Erde als Teil des mächtigen Rhino-Squads an und kämpfen um das Überleben der Menschheit.

17. August: "Star Wars: The Force Unleashed™ 2" (Amazon Games App) – In der Rolle von Starkiller geht es in diesem Sequel des Klassikers auf die Suche nach seiner Identität, seiner wahren Liebe und in den Kampf mit Darth Vader.

17. August: "Foretales" (Amazon Games App) – In diesem cleveren, Story-basierten Kartenspiel können die Spieler die Welt retten oder ihren Untergang herbeiführen, je nach den gewählten Spielstilen und Storyverzweigungen.

17. August: "Driftland: The Magic Revival" (Amazon Games App) – In der Rolle eines mächtigen Magiers, der schwebende Inseln bewegen und verbinden kann, bauen die Spieler ein beeindruckendes Imperium auf und stellen den zerbrochenen Planeten Driftland wieder her.

24. August: "In Sound Mind" (Amazon Games App) – In diesem phantasievollen First-Person-Psycho-Horror-Game tauchen die Spieler in die Untiefen des eigenen Geistes ab, lösen frenetische Rätsel, treffen auf einzigartige Bosse und erleben eine einzigartige Musikwelt.

31. August: "Summertime Madness" (Legacy Games Code) – Als Künstler, der einen Handel mit dem Teufel abgeschlossen hat und nun in einem Gemälde gefangen ist, müssen die Spieler entkommen, um nicht für immer gefangen zu sein.

Prime Gaming bietet auch Zugang zu neuen Spielen über den Prime Gaming Channel auf Amazon Luna, darunter "Batora: Lost Haven", "SteamWorld Quest", "The Smurfs: Mission Vileaf" und "Ys VIII: Lacrimose of Dana". Diese Spiele sind ab dem 1. August verfügbar. Prime-Gaming-Mitglieder können sich darüber hinaus auf zusätzliche In-Game-Inhalte für "Black Desert Online", "Dead By Daylight", "Honkai: Star Rail", "Overwatch 2", "Destiny 2", "Fall Guys: Ultimate Knockout", "Hi-Fi RUSH", "Paladins" und viele weitere Titel im August freuen.

Prime Gaming feiert die Warzone World Series 2023 mit speziellen In-Game-Inhalten für "Call of Duty".

Mitglieder können das Rat Pack Bundle bis zum 24. August in Anspruch nehmen, das verschiedene Gegenstände wie den Reyes Operator-Skin "Cheesy", die Waffe Raal MG LMG "Würzige Fleischbällchen", Sticker, doppelte XP und mehr beinhaltet.

Zusätzlich sponsert Prime Gaming das eSport-Event, bei dem hunderte Spieler aus Amerika und Europa gegeneinander antreten. Die 50 besten Trios kämpfen um ein Preisgeld von 600.000 USD. Das internationale LAN-Finale findet am 16. September in London statt.