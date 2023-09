Alone in the Dark

"Alone in the Dark": Veröffentlichung von Horror-Spiel verschiebt sich –In der Welt der Horror-Videospiele ist die Atmosphäre von entscheidender Bedeutung. Ein Hauch von Verletzlichkeit, das unheimliche Gefühl der Isolation und das Durchqueren alter, verlassener Anwesen in der Dunkelheit sind Kernelemente dieser Spiele. Geräusche, die aus dem Verborgenen kommen, sowie das leise Flüstern unbekannter Stimmen erhöhen nur die Spannung. Die Erfahrung, solche Situationen mit zahlreichen anderen im Raum zu teilen, kann jedoch die beabsichtigte Angst und den Nervenkitzel mindern.

Es wurde daher beschlossen, "Alone in the Dark" nicht im Oktober 2023 herauszubringen. Ein Hauptgrund dafür ist der Wunsch, nicht mit anderen bedeutenden Spielveröffentlichungen in diesem Monat in Konkurrenz zu treten. Dies schließt den Release von "Alan Wake" ein und auch den des im städtischen Dschungel schwingenden "Spider-Man". Die Veröffentlichung wurde stattdessen auf den 16. Januar 2024 festgelegt. Dies bietet den Entwicklern zusätzliche Zeit, das Spiel zu verfeinern und ermöglicht es ihnen, selbst die im Oktober erscheinenden Spiele zu genießen.

Ein tiefer Blick in "Alone in the Dark"

"Alone in the Dark" ist nicht nur ein Spiel, sondern auch eine Hommage an das ursprüngliche bahnbrechende Werk. Die Spieler werden in eine gespenstische Geschichte eintauchen, die aus der Perspektive eines der beiden Hauptcharaktere – Edward Carnby oder Emily Hartwood – erzählt wird. In dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horror-Spiels verschmelzen psychologischer Horror und Southern Gothic. Derceto Manor mit seinen Rätseln, Monstern und düsteren Geheimnissen wartet darauf, erkundet zu werden.

Das Abenteuer beginnt im Süden, im Jahr 1920, als Emilys Onkel plötzlich verschwindet. Zusammen mit dem Privatdetektiv Edward Carnby reist sie nach Derceto Manor, einem Heim für Geisteskranke, in dem dunkle Kräfte am Werk sind. Die Spieler werden auf seltsame Bewohner stoßen, durch albtraumhafte Welten reisen und schließlich die Pläne des heraufziehenden Bösen aufdecken. Ein Erlebnis, das am Überschneidungspunkt von Realität, Mysterium und Wahnsinn liegt, stellt die Überzeugungen der Spieler auf die Probe.

Das Entwicklerteam hinter "Alone in the Dark" ist Pieces Interactive aus Schweden. Das Spiel wird am 16. Januar 2024 für Plattformen wie PC, Xbox Series S/X und PlayStation®5 erscheinen.