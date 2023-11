Alone in the Dark

Alone in the Dark: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht – Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von "Alone in the Dark" tauchen Spieler erneut in die Tiefen des Survival-Horror-Genres ein. Diese moderne Adaption des Klassikers präsentiert sich als eine ehrfürchtige Hommage an das originale Spiel, welches in den 1990er Jahren das Fundament für psychologischen Horror in der Gaming-Welt legte. Entwickelt von Pieces Interactive aus Schweden, erwartet die Fans ein Release am 16. Januar 2024 für Plattformen wie PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.

Atmosphärische Entdeckung und Überlebenskampf in "Alone in the Dark"

In "Alone in the Dark" befinden sich die Spieler im Gothic-Ambiente der 1920er Jahre in den USA. Hierbei vermischen sich Elemente des Southern Gothic mit einem Hauch Lovecraft'schen Schreckens, während Spieler die dunklen Winkel von Derceto Manor erkunden. Die Handlung bietet eine beklemmende Reise, bei der die Grenzen der Realität verschwimmen und Schrecken in jedem Schatten zu finden sind. Die Spieler haben die Wahl, die Geschichte aus der Perspektive von zwei Protagonisten zu erleben: Edward Carnby, verkörpert von David Harbour bekannt aus "Stranger Things" und "Hellboy", oder Emily Hartwood, dargestellt von Jodie Comer aus "Free Guy" und "Killing Eve".

Die Neuauflage ist nicht nur ein grafisches Update, sondern erweitert das Spielerlebnis durch unterschiedliche Gameplay-Szenen, abhängig davon, ob man als Emily oder Edward agiert. Dies verspricht ein lohnendes Erlebnis für mindestens zwei Durchläufe des Spiels. Die Spieler müssen ihre Umgebung sorgfältig untersuchen, Rätsel lösen, sich gegen erschreckende Kreaturen behaupten und die beklemmende Geschichte aufdecken, die hinter den Mauern des Herrenhauses lauert.

Der neueste Trailer "Looking for Jeremy" zeigt eine Vielzahl an neuen Gameplay-Elementen, gespickt mit unheimlichen Gegnern und gruseligen Szenarien, welche die feine Linie zwischen Realität und Albtraum untersuchen. Oftmals ist es ratsam, Konfrontationen zu meiden und sich aus Gefahrensituationen zurückzuziehen, vor allem wenn die Munition zur Neige geht.

Für das narrative Fundament zeichnet Mikael Hedberg verantwortlich, dessen Werke wie "SOMA" und "Amnesia: The Dark Descent" bereits in der Vergangenheit für Furore im Horror-Genre sorgten. Die monströsen Kreaturen, die die Spieler in "Alone in the Dark" heimsuchen, entspringen der Feder von Guy Davis, einem renommierten Künstler, der bereits mit Guillermo del Toro zusammenarbeitete. Abgerundet wird die unheimliche Stimmung durch die Doom Jazz-Musik des Komponisten Jason Köhnen, deren düstere Klänge die schaurige Atmosphäre des Spiels perfekt untermalen.