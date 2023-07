Langersehnter Patch für „Switchback VR“ erschienen: Als Sony 2016 das erste VR-Headset für die Playstation 4 präsentierte, lieferte die für narrative Horror-Games bekannte Spieleschmiede Supermassive Games eine ungewöhnliche Interpretation ihres hauseigenen Vorzeigetitels, die für das neue Medium wie gemacht schien. Anstatt wie zuvor in „Until Dawn“ aus der Perspektive verschiedener Charaktere in einem stark von den eigenen Entscheidungen getriebenen interaktiven Survival-Horrorfilm um sein Leben zu kämpfen, setzte uns „Rush of Blood“ ungleich wehrhafter in Egoperspektive in eine alptraumhafte Achterbahn.

Das Spiel mauserte sich zu einem der beliebtesten PSVR-Titel überhaupt, weshalb die Freude über einen Nachfolger, der ebenfalls zu Start des Nachfolgemodells PSVR2 verfügbar sein sollte, entsprechend groß war. Leider krankte die ursprüngliche Version des auf Motiven der „Dark Pictures Anthology“ basierenden „Switchback VR“ unter argen technischen Mängeln und wurde sowohl von der Presse als auch von den Spielern dafür deutlich abgestraft.

Supermassive Games gelobte daraufhin im wahrsten Sinne des Wortes Besserung und einen Patch nachliefern zu wollen, der die Probleme behebt. Man nahm die Sache dabei so ernst, dass letztlich ganze vier Monate vergehen sollten, bis das Versprechen eingelöst wurde, und „Switchback VR“ nun endlich zu dem Spiel macht, das es von Anfang an hätte sein sollen.

Zeit für eine Neubewertung

In „The Dark Pictures: Switchback VR“ sitzen wir als namenloser Protagonist in einer Achterbahn des Grauens und werden auf Schienen automatisch durch die Level kutschiert, die sich vage an den Supermassive Games-Titeln „Man of Medan“, „Little Hope“, „House of Ashes“ und „The Devil in Me“ orientieren. Das bedeutet, dass wir zunächst die Unter- und die Oberdecks eines Geisterschiffes durchqueren, dann ein von Hexen heimgesuchtes Dorf, von vampiresken Monstrositäten verseuchte Höhlen und schließlich das Hotel eines Serienkillers.

Eingebettet ist das Ganze in eine dünne Story um eine entgleiste Achterbahn und eine mysteriöse Frau, die uns und den anderen Passagieren im Zug offenbar nichts Gutes will. Besagten Fahrgästen und der Gothic-Lady begegnen wir während unserer Touren immer wieder, wobei es uns obliegt, unsere Mitreisenden zu retten oder eben nicht. Je nachdem, wie gut wir uns dabei anstellen und welche Entscheidungen wir fällen, erleben wir eines von zwei möglichen Enden.

Letztlich passt die Story auf einen Bierdeckel und wird, einmal auf die Gleise gesetzt, ohnehin augenblicklich zur Nebensache. Denn „Switchback VR“ ist nicht nur eine wilde Achterbahn-Tour mit physikalisch herrlich unrealistischen Gleiskapriolen, sondern auch eine Schießbude, in der neben speziell markiertem Levelinventar vor allem allerlei Gegnertypen vor unsere Flinte kommen.

Während die Standardwummen in unseren beiden Händen über unendlich Munition verfügen und per Schüttelgeste oder auch auf Knopfdruck nachgeladen werden (optional lässt sich das Nachladen auch deaktivieren), finden sich in speziellen Waffenkisten auch deutlich größere oder schnellere Kaliber, wie etwa Maschinenpistolen oder Schrotflinten. Diese kommen jedoch stets mit einer begrenzten Anzahl an Munition daher, was eine Prise Taktik ins Geschehen bringt – vor allem im Kampf mit den Endbossen am Ende einer jeden Thementour.

„Switchback VR“ wechselt dabei gerne mal das Tempo, so dass nach wilden Berg- und Talfahrten ohne Gegnerkontakt meist eine langsamere Passage folgt, in welcher sich die Macher die Zeit nehmen, den Horror wirken zu lassen, oder unser Wagen sogar nahezu vollkommen zu Stillstand kommt, was üblicherweise bedeutet, dass gleich ein Haufen Gegner auf uns einstürmt.

Dies geschieht oft von allen Seiten außer hinten gleichzeitig, so dass man alle Hände voll damit zu tun hat, sich der ekligen Wasserleichen, grotesk verzerrten Geister oder manngroßen Fledermäuse zu erwehren, und dabei stets einen Punktezähler in die Höhe treibt. Um sich im globalen Ranking zu behaupten oder mit seinen Freunden zu messen, sollte man den Kombozähler auch außerhalb der Gefechte am Laufen halten, indem man gezielt Levelinventar aufs Korn nimmt. Eine dezente Zielhilfe greift uns dabei dankbarerweise unter die Arme.

Im Gegensatz zum Vorgänger müssen wir in „Switchback VR“ zuweilen aber auch kleinere Geschicklichkeitseinlagen absolvieren, um etwa Weichen zu verstellen oder Gasleitungen zu manipulieren. In einer frühen „Man of Medan“-Sequenz müssen wir beispielsweise unter Zeitdruck mehrere Hebel im richtigen Timing gleichschalten, um einen jungen Mann zu retten, der in einem Käfig von der Decke hängt, der sich stetig mit Wasser füllt. Ein anderes Mal bekommen wir ein UV-Strahler in eine Hand gedrückt, um Schwachstellen an Hindernissen zu identifizieren und diese dann zu zerstören, später kommt sogar eine Leuchtfeuerpistole dazu.