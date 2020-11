„Call of Duty: Black Ops Cold War“ im Test für Xbox Series X: Mit dem neuesten Ableger „Black Ops Cold War“ betritt „Call of Duty“ als erste der beiden großen Shooter-Reihen unserer Zeit den Next-Gen-Ring. Besitzer der alten Konsolen müssen sich aber nicht grämen, denn das Spiel erscheint in gleicher Form – von der besseren Technik natürlich abgesehen – auch auf PS4 und Xbox One. Aber lohnt der Wechsel weg vom vielgelobten „Modern Warfare“ aus dem letzten Jahr überhaupt? Unser Test verrät es euch.

Darum geht’s:

Verzichtete das letzte „Black Ops“ im Jahr 2018 noch gänzlich auf eine Kampagne, wurde das Spielerlebnis von „Cold War“ wieder auf drei Säulen errichtet: der Kampagne, dem Multiplayer, und dem Koop-Zombiemodus. Da es sich dabei im Prinzip um drei eigenständige und lediglich lose miteinander verzahnte Spielwiesen handelt, die ihr sogar separat herunterladen und installieren könnt, weichen wir ausnahmsweise von unserer üblichen Testpraxis ab und behandeln die verschiedenen Modi auf den nächsten Seiten jeweils einzeln für sich.