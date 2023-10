„Alan Wake 2“ im Test für Xbox Series X – Ganze 13 Jahre ist es inzwischen her, seit ein viel zu wenig beachtetes Spiel zunächst Xbox-360-exklusiv die Geschichte um den namensgebenden Autoren Alan Wake begann, der sich am Ende des – wie die Macher es selbst nannten – „Psychological Thrillers“ für seine Freundin opfern und damit selbst in einer düsteren Parallelwelt einsperren sollte.

Auch in dem jüngst veröffentlichten „Alan Wake 2“ sind genau 13 Jahre vergangen, seit der Schriftsteller verschwand – bei weitem nicht die einzige Metaebene in diesem verstörenden, verwirrenden und teils völlig abgedrehten, dabei aber auch äußerst mutigen und erfrischend andersartigen Werk der „Control“- und „Max Payne“-Macher.

Remedy ist bekannt für Spiele, die Wert auf eine vielschichtige Story legen. Sam Lake, seines Zeichens Kreativdirektor der Entwicklerschmiede, packt beim Schreiben und Inszenieren dann auch gerne mal seinen inneren David Lynch aus, was zuweilen zu einem narrativen Wirrwarr führt, welches erst auf den zweiten, oder auch dritten und vierten Blick Sinn ergibt … wenn überhaupt. Denn viele Aspekte seiner Geschichten überlässt Lake dem Spieler selbst, traut ihm damit auch schwierige oder intellektuelle Themen zu, was zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Erlebtem führt.

Das gilt auch für „Alan Wake 2“, mit dem Lake aus unserer Sicht sein diesbezügliches Magnum Opus abgeliefert hat.

Es wird von daher verteufelt schwer, diesen Test und unsere Spieleindrücke angemessen zu vermitteln, ohne zu spoilern, weshalb ihr es uns diesmal verzeihen mögt, wenn wir hier und da etwas wage bleiben. Zwar bleibt die Story angenehm unvorhersehbar, doch ein falsches Wort könnte bereits den Impact auf euch abschwächen, den so manche Szene im Spiel auf uns ausgeübt hat – und dieses Erlebnis wollen wir euch nicht nehmen.

Denn lasst euch gesagt sein: Wir hatten mit „Alan Wake 2“ die so ziemlich schrägsten, aber auch die besten Spielstunden dieses an guten Spielen wahrlich nicht armen Spielejahres.

Wo beginnen wir am besten? Zunächst wohl damit, dass man den ersten Teil nicht unbedingt gespielt haben muss, um „Alan Wake 2“ genießen zu können. Die Kenntnis des Vorgängers und seines DLC ist allerdings von großem Vorteil, wenn es darum geht, Alans Situation einschätzen zu können.

Hier nur ein grober Abriss:

Der von einer Schreibblockade gequälte Bestseller-Autor gönnt sich im Erstling eine Auszeit in dem beschaulichen von Wäldern und Bergen umringten Bright Falls. In einem dort gelegenen See lauert jedoch eine dunkle Entität, die sich den Umstand, dass Fiktion an diesem Ort Realität werden kann, zunutze machen will, um ihrem Gefängnis am Grund des Cauldron Lake zu entkommen. Ein innerlich zerrissener Autor kommt da gerade Recht und so erlebt Alan in dem Versuch, seine Freundin Alice aus den Fängen des Dunklen zu befreien, einen Alptraum, der für ihn an einem dunklen Ort fernab der Realität endet, aus dem er seither einen Ausweg sucht.

Im zweiten Teil werden jedoch einige Stunden vergehen, bis ihr Wake kennenlernt respektive wiedertrefft. Denn zunächst schlüpfen wir in die Rolle der nachdenklichen FBI-Agentin Saga Anderson, die gemeinsam mit ihrem – übrigens von Sam Lake höchstpersönlich verkörperten – Kollegen Alex Casey in einer Reihe von Ritualmorden ermittelt. Am Cauldron Lake wurde nun ein seltsam aufgeblähter nackter Mann entdeckt, dessen Herz man entfernt hat, um in das Loch stattdessen einige Seiten eines mysteriösen Manuskriptes zu stopfen.

Bald darauf brechen sich übernatürliche Ereignisse Bahn, denen die Agentin mit einer überlegten Rationalität entgegentritt, und die sie bald die Verbindung zu Alan Wake erkennen lassen, dessen berühmte Werke ein Kult offenbar nachahmt. Dass Tote plötzlich zu laufen beginnen und besessene Kultmitglieder Jagd auf sie machen, hindert Saga nicht daran, der Sache weiter nachzugehen, die immer seltsamer wird, je mehr Seiten einer zu Papier gebrachten Geschichte sie findet, in der sie eine Rolle spielt.

Als dann auch noch Alan Wake wieder auftaucht, wird Saga langsam klar, dass Ideen und Fantasien an diesem besonderen Ort wahr werden können und die Realität hier für jeden eine andere zu sein scheint.

Aus dieser Grundprämisse heraus lässt Sam Lake Welten kollidieren, und strickt aus der daraus resultierenden Karambolage einen wendungsreichen Plot, dem man nie so ganz vertrauen mag. Ähnlich wie Saga ist man als Spieler gut damit beraten, auf alles gefasst zu sein, spielt „Alan Wake 2“ doch gekonnt auf der Klaviatur unseres Grundverständnisses dafür, was echt oder unecht ist. Dabei erzeugt das cineastisch inszenierte Spiel eine äußerst effektive Drohkulisse, die den Spieler das Gefühl vermittelt, dass hier etwas ganz gewaltig nicht stimmt, und ihn damit dauerhaft in Alarmbereitschaft versetzt. Denn nur weil eine Treppe nach unten führt, heißt das nicht, dass sie hier nicht auch oben enden kann – ihr versteht?!?