Age of Empires IV: Trailer zur Fortsetzung der Strategie-Legende von Microsoft – Totgesagte leben länger – der Spruch hat nichts an Gültigkeit verloren. Man nehme das Echtzeitstrategie-Genre (RTS). Irgendwie scheint der Hype um die einst so beliebten RTS auf dem PC entschlafen zu sein. Hier und da taucht eine innovative Idee kleiner Teams oder ein Remaster wie bei „Command & Conquer“ auf, aber der Drops scheint gelutscht … Mitnichten: Microsoft bringt uns mit „Age of Empires IV“ die Fortsetzung einer Legende. Hier ein Trailer mit Spielszenen aus dem potenziellen neuen RTS-Meilenstein.

Seinerzeit hob sich „Age of Empires“ mit seinem historischen Ansatz deutlich von den Fantasy und Science-Fiction-Epen wie der „Warcraft“-, „Command & Conquer“- oder „Warhammer 40000: Dawn of War“-Reihe ab. Apropos „Dawn of War“: Wer letztere Klassiker damals geliebt hat, dürfte hocherfreut sein, dass niemand Geringeres als die Echtzeitstrategie-Veteranen von Relic, die uns auch die heißgeliebte „Company of Heroes“-Serie brachten, hinter „Age of Empires IV“ stecken.

Damit dürfte sichergestellt sein, dass uns in Sachen Balancing, Wegfindung und Gegner-KI hier kein mühselig modernisierter Rohrkrepierer erwartet, der nur Nostalgiefischen betreibt, sondern ein brandneues Strategiespiel. Die Damen und Herren bei Relic verstehen ihr Handwerk. So sehr, dass ihnen Microsoft den großen Namen anvertraut und sie mit der Entwicklung von „Age of Empires IV“ beauftragt hat. Nun können wir uns in ersten Spielszenen einen runden Eindruck von der Qualität des kommenden Highlights verschaffen.

Epische historische Schlachten, die unsere moderne Welt formten, nicht mehr und nicht weniger verspricht uns das neue „Age of Empires“. Beim Klang solcher Worte lassen Echtzeitstrategen die Streitrösser ihrer schweren Reiterei mit den Hufen scharren – kein Wunder, ist der neue Teil doch nicht mehr weit entfernt: Bereits im Herbst 2021 soll „Age of Empires IV“ verfügbar sein – auf dem PC per Xbox-Gamepass, über den Windows Store sowie Steam. Nun heißt es: gedulden.