Age of Empires 3 – Trailer kündigt begehrte Definitive Edition an – Nachdem die ersten Teile des Strategie-Klassikers mit einer Definitive Edition belohnt wurden, bekommt nun auch „Age of Empires 3“ eine. Denn Microsoft hat im Rahmen der gamescom 2020 Opening Night Live einen Trailer zu „Age of Empires 3: Definitive Edition“ veröffentlicht, der euch einen tollen Einblick gewährt, was auch in der modernisierten Version erwarten wird.

Alleine optisch rockt „Age of Empires 3: Definitive Edition“, so wurde die Grafik auf 4K Ultra-HD hochgeschraubt. Zudem wurden alle Physik- sowie Zerstörungseffekte überarbeitet und die Audioqualität verbessert. Neben der visuellen Verbesserung gibt es aber auch einige Neuerungen bezüglich der Inhalte und des Gameplays zu verzeichnen.

So werden mit den defensiven Inka sowie den offensiven Schweden gleich zwei neue, spielbare Völker hinzugefügt. Hinzu kommen zwei neue Spielmodi – „Historische Schlachten“ und „The Art of War“ sowie eine Tutorial-Kampagne für den Multiplayer-Modus. Der Mehrspieler bietet derweil einen Cross-Plattform-Multiplayer zwischen Steam und dem Microsoft-Store.

Außerdem soll die Gegner-KI verbessert worden sein und ein neuer Schwierigkeitsgrad wurde implementiert. Strategie-Fans können sich also auf die „Age of Empires 3: Definitive Edition“ freuen, die das Game in rundum neuem Glanz erstrahlen lässt und eben auch inhaltlich passende Neuerungen bietet.

All zu lange müsst ihr auf „Age of Empires 3: Definitive Edition“ auch nicht mehr warten, erscheint das Spiel doch bereits am 15. Oktober 2020 auf Steam und im Xbox Game Pass.