AEW Fight Forever: Trailer zum potenziellen Wrestling-Highlight – Wrestling-Fans und solche, die sich für interaktive Matches bei Videospielen begeistern, könnten schon einmal von Yuke’s gehört haben. Die japanische Entwicklerschmiede ist auf das Genre spezialisiert, konnte mit etlichen Titeln der einschlägigen Branchengröße des Wrestling-Entertainments begeistern. Nun bringt man mit „AEW Fight Forever“ eine weitere Liga ins Rampenlicht.

Hier der Trailer zum Spektakel, bei dem diesmal All Elite Wrestling im Mittelpunkt steht. Wer Wrestling liebt und nicht genug von der Action im Ring und dem Drama drumherum bekommen kann, dem ist der Name dieser jungen, hungrigen Unterhaltungsgruppe längst ein Begriff. Zumal diese mehr und mehr alte Szenegrößen und Titanen der jüngeren und entfernteren Vergangenheit ebenso in ihren Roster holt wie brillanten Nachwuchs.

Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die AEW auch in Games zu Höchstform aufläuft

So zeigt der Wahlspruch unter dem neuen Titel, was die Marschrichtung ist und welchen Fans die Flying Clothesline blühen soll. Nostalgiker unter den Wrestling-Jüngern dürften sich freuen, vermeldet man bei Yuke’s und Publisher THQ Nordic doch unmissverständlich: „AEW Fight Forever wird dich zurückversetzen … weit zurück in das Goldene Zeitalter der Wrestling-Spiele.“ Der Vorgeschmack auf die vertretene Kämpferriege liest sich entsprechend beeindruckend.

So werden Fans Namen wie Orange Cassidy, Bryan Danielson, MJF, Jade Cargill und nicht zuletzt den unvergesslichen Sting auch im Spiel erleben. Der Roster von „AEW Fight Forever“ soll mehr als 50 Wrestler umfassen. Derzeit wird das Spiel für PlayStation 4 und 5, Xbox One Xbox Series X|S, PC und die Nintendo Switch entwickelt. Seid euch gewiss: Sobald es mehr zu „AEW Fight Forever“ zu vermelden gibt, erfahrt ihr auf MANN.TV davon.