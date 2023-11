Revolution 5 Pro: NACON bringt neuen Pro-Controller in den Handel – NACON erweitert sein Portfolio an Gaming-Zubehör: Der neue "Revolution 5 Pro Controller" ist ab sofort verfügbar und richtet sich an Gamer, die höchste Ansprüche an ihr Equipment stellen. In Kooperation mit dem renommierten Fighting-Game-Spieler Mr. Crimson entstanden, zeichnet sich der Controller durch maßgebliche technische Innovationen und Anpassungsfähigkeit aus.

Ein zentraler Aspekt des "Revolution 5 Pro" ist die Verwendung der Hall-Effekt-Technologie. Diese fortschrittliche Technik, bei der durch Magnetfelder die Position von Sticks und Triggern erfasst wird, vermeidet direkte mechanische Abnutzung, da keine physischen Kontakte notwendig sind. Das Resultat ist eine deutlich reduzierte Gefahr des sogenannten "Stick-Drifts", eine erhöhte Präzision und eine verbesserte Langlebigkeit des Controllers.

Die Kompatibilität des "Revolution 5 Pro" umfasst die PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie den PC. Der Controller kann sowohl drahtlos als auch mit einem drei Meter langen, abnehmbaren Kabel verwendet werden. Diese Vielseitigkeit in der Verbindungsmethode gewährleistet eine optimierte Latenzzeit und eine flexible Handhabung.

Weiterhin bietet der "Revolution 5 Pro" umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Nutzer können das Spielerlebnis durch eine dedizierte App für PC und Mac anpassen, die später auch für Mobilgeräte zur Verfügung stehen soll. Hier lassen sich bis zu vier verschiedene Profile pro Plattform speichern. Zusätzlich stehen drei Gewichtssätze, drei Stick-Basen, drei Stick-Köpfe und insgesamt 60 Anpassungsoptionen zur Verfügung. Die Hintergrundtasten des Controllers sind frei programmierbar, und die Trigger bieten anpassbaren Widerstand.

Für Komfort und Haptik sorgen hochwertige Materialien, die dem "Revolution 5 Pro" zugutekommen. Überdies erleichtert die Multipoint-Konnektivität das Umschalten des Spielsounds direkt auf ein Bluetooth-Audiogerät ohne Kabelbindung. Die asymmetrischen Sticks verbessern die Ergonomie und Griffigkeit und tragen zur Zielgenauigkeit bei. Zudem gewährleistet die über 10 Stunden reichende Akkulaufzeit, dass lange Gaming-Sessions ohne Unterbrechung zum Aufladen möglich sind.

Der Revolution 5 Pro Controller ist ab sofort für 229,90 Euro im Handel erhältlich.