Zu ausgewählten Fußballspielen: DAZN veröffentlicht erstmals Zuschauerzahlen – Zum ersten Mal hat der Sportstreaming-Anbieter DAZN Zahlen darüber veröffentlicht, wie viele Zuschauer mehreren dort übertragenen Fußballspielen beigewohnt haben. Realisiert wurde diese Erhebung in Zusammenarbeit mit der AGF Videoforschung, die als Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern die Einschaltquoten im deutschen Bewegtbildmarkt ermittelt.

Demnach haben mindestens 1,118 Millionen Menschen die Live-Übertragung der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf einem der Abspielwege des Pay-TV-Anbieters gesehen.

Da das sogenannte Co-Viewing nicht in die Berechnungen miteingeflossen ist – also weitere Personen, die sich das Spiel vor dem Bildschirm in gemeinschaftlicher Runde anschauen – waren es faktisch allerdings mehr Zuschauer.

Wie es heißt, wolle man die Messmethode 2024 aber entsprechend anpassen.

Nach dem alten Berechnungsmodell hätten außerdem 0,706 Millionen Menschen am 29. November der Mittwochs-Konferenz der ausklingenden Champions League gefolgt. Weitere 0,897 Millionen waren beim 0:0 des FC Bayern München gegen Kopenhagen dabei.

Laut der AGF Videoforschung sei DAZN das erste internationale Unternehmen auf dem deutschen Streaming-Markt, welches die Zuschauerzahlen nach dem Vorbild klassischer TV-Sender messen lässt. Hierzulande ist der kostenpflichtige Online-Anbieter der größte seiner Art und hält die TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga und der Champions League.

Quelle: gmx.net