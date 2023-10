So viel verdient Messi in der US-Liga

Zahlen veröffentlicht: So viel verdient Messi in der nordamerikanischen Liga – Lionel Messi steht seit Juli 2023 in der nordamerikanischen Profifußball-Liga MLS bei Inter Miami unter Vertrag. Sein Wechsel weg von Paris Saint-Germain kostete die Amerikaner nichts, was aber natürlich nicht heißt, dass der Argentinier ein Schnäppchen zu nennen wäre. Der Mann möchte nämlich Gehalt, und das nicht zu knapp. Das wissen wir spätestens, seit MLS die Summe öffentlich gemacht hat.

Demzufolge erhält Messi im Jahr umgerechnet rund 19,3 Millionen Euro – 11,3 Millionen Euro Grundgehalt plus zusätzlicher Bonuszahlungen.

Das macht den inzwischen 36-Jährigen zum bestbezahlten Spieler der gesamten Liga, ist aber nur die Spitze des Eisberges seiner Einnahmen. Denn wie Inter Miamis Miteigentümer Jorge Mas kürzlich der spanischen Zeitung El País verriet, beläuft sich Messis Gesamtvergütung nicht zuletzt wohl auch mit Blick auf seinen Anteil an dem Apple-TV-Deal der Liga auf eine Summe zwischen 47 und 57 Millionen Euro.

Andere Spieler seines Vereins haben da deutlich das Nachsehen, wenngleich sie immer noch dem Club angehören, welcher in der Liga mit insgesamt über 37,3 Millionen Euro das meiste Gehalt für seine Stars ausschüttet.

So erhält Sergio Busquets etwa rund 1,58 Millionen pro Jahr, Jordi Alba 1,18 Millionen.

Platz zwei der besten Verdiener in der MLS geht mit 14,6 Millionen Euro an Lorenzo Insigne vom FC Toronto. Es folgen Xherdan Shaqiri von Chicago Fire mit 7,7 Millionen, Javier Hernandez von LA Galaxy mit 7,05 Millionen Euro und Federico Bernardeschi vom FC Toronto mit 5,97 Millionen Dollar.

Interessanter Side-Fact: Sowohl Miami, Toronto als LA Galaxy sind trotz der höchsten Gehälter der Liga allesamt bereits aus den Play-offs ausgeschieden.

