Verrückte Ausstiegsklausel bei Barca: Freiburg-Jungtalent kostet eine Milliarde Euro – Enorme Geldsummen sind im Profifußball bekanntermaßen nichts Besonderes mehr und an der Tagesordnung. Neben horrenden Versicherungspolicen gegen Ausfälle kommen einem hier als Erstes natürlich Transfersummen und Vertragsklauseln in den Sinn. Nun machen in dem Kontext Berichte über ein junges Talent aus Deutschland die Runde, dessen Ausstiegsklausel ein Medienbericht schlicht als „irre“ bezeichnet.

Wie der Bericht bei „RTL“ erläutert, hat der junge Mittelfeldspieler Noah Darvich aus dem SC Freiburg noch kein einziges Mal das runde Leder in der Fußball-Bundesliga gekickt. Nichtsdestotrotz wird das Jungtalent nun zum FC Barcelona wechseln. Es ist neben diesen Besonderheiten des Transfers vor allem die Ausstiegsklausel des Mittelfeld-Talents, die aufhorchen lässt.

Anfänge beim spanischen Topclub:

Zuerst geht es für Noah Darvich in die zweite Mannschaft, wie man seitens Barca am Dienstag erläuterte, sein Vertrag bei den Katalanen läuft bis zum 30. Juni 2026. Dabei macht die Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier hellhörig: Eine Milliarde Euro umfasst sie. Beim SC Freiburg will man Darvich wohl Optionen offenhalten. Zumindest erklärte Sportdirektor Klemens Hartenbach über das Freiburger Jungtalent:

„Wir haben Noah, seiner Familie und dem Umfeld einen aus unserer Sicht optimalen sportlichen Weg und Perspektiven beim SC aufgezeigt, leider ging ihre Entscheidung in eine andere Richtung. Wir hoffen, dass sich ihre Erwartungen beim FC Barcelona erfüllen. Die Türen in Freiburg sind nicht zugeschlagen, sondern nur angelehnt.“ 2,5 Millionen Euro sollen die Breisgauer laut dem FC Barcelona als Ablöse bekommen.

Vom Drittligisten zu Barcelona

„RTL“ beruft sich im Artikel zudem auf Medienberichte, wonach sich diese Ablösesumme dank Bonuszahlungen auf bis zu fünf Millionen Euro erhöhen könnte. Den Freiburgern hatte Darvich zuletzt mit seiner Führung auf Kapitänsposition bei der vergangenen U17-EM zum Titel verholfen. Um sich auf die neue Bundesligasaison vorzubereiten, stand er zudem in einem Testspiel zwischen den Freiburger Profis und dem Grasshopper Club Zürich auf dem Rasen.

Der SC Freiburg hatte ihn für die kommende Saison bereits für das Drittliga-Team im Roster.

