Uefa: Nächste Pokal-Revolution in Planung – Im Fußball hat die Union of European Football Associations, kurz UEFA schon für so einige Überraschungen gesorgt. Nun plant die UEFA offenbar eine weitere Pokal-Revolution. Genauer gesagt geht es um den UEFA-Supercup, in dem seit 1972 der Champions-League-Sieger auf den Gewinner der Europa League trifft.

Doch genau hier legt will man nun Hand anlegen und eine Änderung einführen. Nach einem Bericht im „Guardian“ sollen ab 2024 im UEFA-Supercup eben nicht nur der Sieger der Königsklasse sowie der Europa League antreten. Aus dem einen Entscheidungsspiel will die UEFA offenbar ein „Final-Four-Turnier“ machen.

Final-Four-Turnier wie ein Festivalwochenende

Dort sollen dann auch der Gewinner der Conference League teilnehmen sowie der Meister der nordamerikanischen Major League Soccer. Das wäre in diesem Jahr ein „Final-Four-Turnier“ mit Real Madrid, Eintracht Frankfurt, AS Rom sowie New York City FC gewesen.

Ziel der UEFA ist es, mit dieser Neuerung vor allem neuen Zielgruppen in den USA zu gewinnen und obendrein in Übersee die Popularität des europäisches Fußballs noch mal zu steigern. Laut dem „Guardian“-Bericht denkt die UEFA sogar darüber nach, dieses „Final-Four-Turnier“ über ein ganzes Wochenende zu strecken. Also eine Art Fußball-Festival, auf dem dann auch in den Halbzeitpausen Show-Acts auftreten, wie zum Beispiel beim Endspiel der NFL im Super-Bowl.

