Traumtor: Stürmer Alou Kuol trifft per Scorpion-Kick – Im Fußball sind bekanntlich schon so einige sensationelle Tore gefallen, die in die Geschichte eingingen. Ein weiteres dieser außergewöhnlichen Tore ist nun dem Kicker Alou Kuol gelungen. Der Stürmer des Bundesligisten VfB Stuttgart, der in der vergangenen Rückrunde noch auf Leihbasis beim SV Sandhausen spielte, traf am vergangenen Pfingstwochenende per spektakulären Scorpion-Kick.

Er ging im Trikot der australischen U23-Nationalmannschaft beim Spiel der Asienmeisterschaft in Usbekistan gegen den Iran auf den Rasen. Alou Kuol erzielte im Match nach einer Rechtsflanke rund fünf Meter vor dem Tor in der Luft liegend per Hacke die 1:0-Führung (Endstand 1:1).

Dieses Fußballkunststück nennt man Scorpion-Kick und es ist äußerst selten zu bestaunen. Der prominenteste Kicker, der auf diese Weise das Runde ins Eckige beförderte, war Kaiserslautern-Legende Fritz Walter. Nun macht es also der 20-jährige australische Stürmer nach, der sich mit diesem Traumtor sicherlich in die Fußball-Annalen eingetragen hat.

Alou Kuol gab sich nach dem Spiel allerdings sehr bescheiden, sagte gegenüber „fussball-news“: „Von zehn Punkten gebe ich dem Tor fünf. Das ist doch normal. Gebt mir die gleiche Flanke und ich mache das wieder. […] Ich bin nach vorn gelaufen und habe gesehen, dass der Ball in meinen Rücken kommt. Da habe ich bloß gedacht: Let's do it. Ich konnte ja nichts anderes machen.“

Sein Sensationstor ging mittlerweile viral und auch der Fußball-Weltverband FIFA meldete sich in den sozialen Medien zu Wort. So sprach die FIFA vom „Puskás-Preis“, also der Auszeichnung für das schönste Tor des Jahres.

