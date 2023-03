Tor des Jahres: Beinamputierter Fußballer für Fallrückzieher geehrt – Als Hommage an den 2006 verstorbenen ungarischen Stürmer Ferenc Puskás hat die Fifa im Jahr 2009 einen nach ihm benannten Fußballpreis ausgeschrieben, der den Spieler ehren soll, der in der vergangenen Saison das schönste Tor erzielt hat. Nun hatte das vergangene Jahr in dieser Hinsicht durchaus einiges zu bieten, das Tor des Jahres dürfte den meisten jedoch entgangen sein.

Dieses wurde nämlich von dem Polen Marcin Oleksy geschossen – und zwar in der polnischen Liga für Beinamputierte.

Oleksy legte am 6. November 2022 nach einer Flanke einen beeindruckenden Fallrückzieher hin, der nicht nur den gegnerischen Torwart chancenlos ließ, sondern ihm im Rahmen einer Onlineabstimmung auch noch den begehrten Preis einbringen sollte.

Eine großartige Leistung, wenn man bedenkt, dass der Mann mit der Spielernummer 8 mit nur einem Bein auf Krücken spielt.

Selbst prominente Spieler wie Payet und Richarlison ließ Oleksy mit seinem Traumtor hinter sich, und beerbt als Preisträger nun Größen wie Cristiano Ronaldo und Neymar.

Anlässlich der Gala in Paris erklärte er: „Es ist schwer für mich, mir vorzustellen, diesen Preis zu erhalten. Und doch stehe ich hier vor Ihnen und erhalte diese Auszeichnung für das schönste Tor der Welt.“

Und wie genau kam es zu diesem spektakulären Tor, Herr Oleksy?

„Der Pass kam von meinem Mannschaftskameraden Dawid Novak. Als ich den Ball kommen sah, wusste ich, dass ich als Erster am Ball sein würde. Getroffen habe ich ihn dann hervorragend. Es war der perfekte Schuss.“

Für den 36-Jährigen ging damit ein Traum in Erfüllung: „Ein so schönes Tor wollte ich schon immer schießen.“

Im Alter von 23 Jahren war Oleksy im Zuge seiner Arbeit als Straßenbauarbeiter eine schwere Maschine auf das linke Bein gefallen, woraufhin ihm der Unterschenkel amputiert werden musste. Zuvor war er als Torwart aktiv gewesen, und wollte sich das Fußballspielen auch nach dem Unfall nicht nehmen lassen.

Zunächst kehrte er als Torwarttrainer zurück und trat dann als Amputierten-Fußballer mit einer Sportprothese als Spieler von Warta Poznań wieder an. Bei der WM im letzten Jahr schaffte er es mit seiner Mannschaft bis ins Achtelfinale.

