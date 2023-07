Eine der beliebtesten Sportarten, der Fußball, kann mit Stolz auf seine Abermillionen Fans schauen. Schließlich sind sie das pulsierende Herz der Vereine und Nationalmannschaften. Denn ohne ihre Leidenschaft und Stimmung in den Stadien würde jedes Fußballspiel atmosphärisch einer Schlaftablette gleichkommen.

Mit Blick auf den europäischen Fußball zeichnen sich allerhand Vereine durch ihre ganz besonders frenetischen Fans aus, die ohne Frage zugleich als Aushängeschilder der jeweiligen Vereine fungieren. Darunter sind einige Fan-Gruppierungen, die berühmt-berüchtigt für ihre lautstarken Gesänge, beeindruckenden Choreos sowie ab und an auch ihre wilden Pyro-Shows sind. Sie sind bei jedem Spiel die Garanten für ein atmosphärisches Spektakel.

Auswertung beruht auf eigenen Beobachtungen

Die britische Sportwebseite „1sports1“ hat sich die Fans in Europa einmal näher angesehen und ein Ranking erstellt. In diesem zeigt man jene Vereine in Europa, die mit ihren Anhängern für die beste Stimmung und Atmosphäre in den Stadien sorgen. Fairerweise muss dazu gesagt werden, dass die Auswertung dieser Sportwebseite rein auf deren eigenen Beobachtungen fußt und das Ranking somit definitiv subjektiv erfolgt.

Die Stimmungsrangliste von „1sports1“ kann indes zumindest als guter Gradmesser hergenommen werden. Nach Meinung der Sportwebseite gibt es die besten Fans in Deutschland – und zwar im Ruhrgebiet. So landen die Fans von Borussia Dortmund im Signal Iduna Park im europäischen Vergleich nämlich auf dem Spitzenplatz. „1sports1“ begründet dies mit den Worten: „Das schwarz-gelbe Meer aus Dortmund-Fans füllt das größte Stadion in Deutschland problemlos an jedem Spieltag.“

„Kein anderer Verein kann der Welt so eine unglaubliche Ansicht bieten.“

Weiter heißt es: „Kein anderer Verein kann der Welt so eine unglaubliche Ansicht bieten. All die Fans, Flaggen und Banner in Schwarz und Gelb wirken wie eine Naturgewalt auf die Gästefans und den Gegner. Wenn dieser furchterregende Anblick mit leidenschaftlichen und lauten Gesängen kombiniert wird, wird die Atmosphäre elektrisierend.“

Im Ranking folgen den Dortmunder Fans auf dem zweiten Rang die Fans von Celtic Glasgow und deren Celtic Park. Auf Platz drei rangiert indes Galatasaray Istanbul mit ihren Anhängern im Nef Stadyumu.

Nachfolgend seht ihr die Top 15 von „1sports1“ mit den besten Fans Europas

01. Borussia Dortmund / Signal Iduna Park

02. Celtic Glasgow / Celtic Park

03. Galatasaray Istanbul / Nef Stadyumu

04. Roter Stern Belgrad / Rajko Mitic Stadion

05. Olympiakos Piräus / Karaiskakis Stadion

06. Besiktas Istanbul / Vodafone Park

07. SSC Neapel / Diego Armando Maradona Stadion

08. Newcastle United / St. James Park

09. Athletic Bilbao / San Mames

10. Leeds United / Elland Road

11. FC Liverpool / Anfield

12. AS Saint-Étienne / Stade Geoffroy-Guichard

13. Fenerbahçe Istanbul / Sukru Saracoglu Stadium

14. Glasgow Rangers / Ibrox

15. Feyenoord Rotterdam / De Kuip

Quelle: .t-online.de