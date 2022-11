Skandal-Finale: Zehn Platzverweise in einem Fußballspiel – Man hat in der Historie des Fußballs schon so einiges an Kuriositäten auf dem Feld gesehen. Ein weiteres Kapitel wurde nun im argentinischen Fußball geschrieben, und zwar im „Trofeo de Campones“-Pokalfinale zwischen den Boca Juniors und Racing Club. Denn dieses Spiel artet mit einer irren Rot-Flut völlig aus, verteilte der Schiedsrichter in diesem Spiel doch ganze zehn Platzverweise!

Insgesamt gab es zwei Mal die Gelb-Rote Karte und satte acht Mal knallrot. Am Ende standen bei den Boca Juniors nur noch fünf Spieler auf dem Platz, weshalb die Partie abgebrochen werden musste. Da Racing Club zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 in Führung lag, gingen sie als Champion aus diesem denkwürdigen Skandal-Finale heraus.

HAJAHAJAJ LE TIRAN LA OREJA, BOCA BOCA BOCA pic.twitter.com/e5NX7XIO7A — Rojismo 73⭐️ (@rojismo_12) November 7, 2022

Alles begann in der Nachspielzeit der 90 Minuten beim Stand von 1:1, wo Schiedsrichter Facundo Tello in die Tasche griff und zwei Spieler nach einer Rangelei vom Platz stellte. In der 100. Minute der Verlängerung folgte Varela von den Boca Juniors mit Gelb-Rot. Bis hier her war das alles noch recht unspektakulär. Doch als Racing Club kurz vor dem Ende der Verlängerung in der 118. Minute noch das 2:1 gelang, brachen alle Dämme in all möglichen Bereichen des Spiels.

So feierten die Racing Club Spieler den späten Treffer logischerweise frenetisch. Doch als Torschütze Carlos Alcaraz provokant vor der Fankurve der Boca Juniors feierte, rasteten die Boca-Spieler aus. Sie rannte zu Alcaraz, griffen ihn an, wobei er am Ohr gezogen und ein Ball auf ihn geworfen wurde. Daraufhin kam es zu einer wilden Rudelbildung, wonach der Schiri mächtig durchgriff.

So flog nicht nur Torschütze Carlos Alcaraz mit glatt Rot vom Platz, sondern auch sein Teamkollege Cabellos. Es folgten dazu noch gleich vier Spieler der Boca Juniors mit einmal Gelb-Rot und drei Roten Karten. Zu guter Letzt bekam auch noch der Ex-Bundesligaspieler Carlos Zambrano (u. a. Eintracht Frankfurt) die Rote Karte, auf der Bank.

Getoppt wurde das Ganze mit dem finalen Schlusspunkt und der Roten Karte gegen Bocas-Spieler Darío Benedetto. Dieser warf per abfälliger Geste dem Schiri auf dem Platz vor, dass er bestochen sei. Daraufhin zückte der WM-Schiedsrichter Schiedsrichter die zehnte Rote Karte des Spiels in der zehnten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung.