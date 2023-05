Schalke-Schützenhilfe: Kurioses Angebot aus Dortmund für Sieg gegen Bayern – Die Fußball-Bundesliga bietet in dieser Saison reichlich Spannung. Nicht nur im Klub-Fight um die internationalen Plätze oder dem fesselnden Abstiegskampf. Nein, in dieser Saison ist auch der Kampf um die Deutsche Meisterschaft so spannend wie schon lange nicht mehr.

Denn drei Spieltage vor dem Saisonende trennt den Erstplatzierten Bayern München nur ein mickriger Punkt vom Verfolger Borussia Dortmund. Nun, kurz vor dem 32. Spieltag, kommt aus Dortmund ein kurioses Angebot. Und zwar in Richtung des Erzrivalen Schalke 04, der am kommenden Wochenende beim FC Bayern zu Gast ist. Dort hoffen die Dortmunder auf Schützenhilfe – und das eben vom verfeindeten Ruhrpottnachbarn.

Kurioses Angebot an Schalker

Denn sollten die Königsblauen in der Allianz Arena am Samstagnachmittag ein Unentschieden oder gar einen Sieg gegen den Rekordmeister feiern, könnte der BVB am Abend mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach an den Bayern abermals vorbeiziehen auf Platz eins. Nun hat Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal jedenfalls den Schalkern ein durchaus kurioses Angebot gemacht. Westphal:

„Wenn Schalke am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch einträgt.“ Ob das eine Motivation sein wird für die Schalker? Eher nicht. Allerdings braucht das Team aus Gelsenkirchen im Abstiegskampf jeden Punkt.

Macht Schalke den BVB zum Meister?

Nach zwei Siegen in Folge und einer generell beachtlichen Rückrunde ist Schalke im Aufwind, gegen einen FCB, der in dieser Saison schon des öfteren ins Straucheln kam. Von daher stehen in diesem Jahr die Chancen nicht mal schlecht, dass die Königblauen mindestens einen Punkt aus München entführen könnten. Das würde den Erzfeind Borussia Dortmund natürlich jubeln lassen. Denn der BVB hat es nicht in der eignen Hand Deutscher Meister zu werden.

Sie benötigen Schützenhilfe – und das am besten schon am kommenden Wochenende vom Erzrivalen Schalke 04. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl würde dies gefallen, so sagte er nach dem Kantersieg am vergangenen Sonntag gegen den VfL Wolfsburg: „Ich wäre nicht böse, wenn wir etwas Hilfe bekommen. Alleine werden wir es nicht mehr schaffen, so ehrlich müssen wir sein.“

