Nach Bundesliga-Abstieg: Schalke-Fans jagen Spieler – Verein reagiert – Am gestrigen Dienstagabend war es offiziell, der FC Schalke 04 steht nach der 1:0 Niederlage gegen Arminia Bielefeld vorzeitig als erster Absteiger in die Zweite Bundesliga fest. Als die Mannschaft gegen 1 Uhr in der Nacht zurück an der Veltins Arena in Gelsenkirchen ankam, wurde sie von rund 500 bis 600 traurigen und teils wütenden Fans empfangen. Darauf folgten allerdings gewalttätige Angriffe – bis hin zu der Jagd auf Spieler.

Dabei sah auf dem Arenaring alles nur nach einer friedlichen Diskussion verschiedener Fangruppen und der Mannschaft aus, bei der sich die Fans Luft machen, sich ihren Frust und ihre Wut von der Seele reden wollten. Doch die Stimmung kippte, woraufhin einzelne gewaltbereite Chaoten aus dem Mob ausbrachen und Spieler attackierten.

In einem Handy-Video ist darüber hinaus zu sehen, wie Schalke-Profis von einigen Fans gejagt werden. Am Ende kamen einige Profis mit Hämatomen davon. Staff, Trainer und Spieler blieben geschockt zurück, als die Fans gegen 2 Uhr den Weg nach Hause antraten.

Es sind schockierende Bilder, denn auch wenn man die Wut, Trauer, Enttäuschung und den Frust einer beispiellosen Horror-Saison nachvollziehen kann, Jagdszenen und gewalttätige Angriffe auf Spieler, sind Übergriffe, die nicht zu tolerieren sind. Am Morgen folgte zu den Vorkommnissen der Nacht auch ein offizielles Statement des FC Schalke 04:

„Bei allem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die 2. Bundesliga: Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Der Klub verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste und stellt sich selbstverständlich vor seine Mitarbeiter.“

Auch die Polizei der Stadt Gelsenkirchen bezog Stellung zu den Vorfällen: „Bei Eintreffen der Mannschaft kam es beim Verlassen des Busses kurzfristig zu heftigen Unmutsbekundungen. Die Spieler wurden mit Eiern beworfen und verbal attackiert. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und konnte weitere Eskalationen vermeiden. Unmittelbar im Anschluss hieran entfernten sich die Fans aus dem Stadionumfeld. Die Polizei leitete Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, die Ermittlungen dauern an.“

