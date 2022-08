Rudi Assauer: Haftbefehl gegen Assauers Sekretärin erlassen – Mittlerweile ist es schon drei Jahre her, dass der legendäre Schalke-Manager Rudi Assauer im Alter von 74 Jahren nach einer langjährigen Alzheimererkrankung verstarb. Doch Ruhe kehrt nicht ein, denn seit dem Tod des Kult-Managers wird den Hinterbliebenen vorgeworfen, Assauer während seiner Krankheit systematisch ausgeplündert zu haben.

Was lange nur in einer brodelnden Gerüchteküche im Raum stand, nimmt weiter an Fahrt auf. Denn wie die „Zeit“ nun berichtet, hat das Amtsgericht Gelsenkirchen Haftbefehle erlassen – und zwar gegen die ehemalige Sekretärin Assauers, Sabine Söldner, sowie die Tochter der verstorbenen Manager-Legende, Bettina Michel.

Ehemalige Sekretärin Assauers stellt sich quer

Bereits im Jahre 2021 wurden Söldner und Michel vom Landgericht Essen dazu verurteilt, sowohl die Einnahmen als auch Ausgaben aus Assauer-Vermögens offenzulegen. Diese hatten beide unter Verschluss gehalten, weshalb der Nachlassverwalter vor Gericht ging. Doch laut Informationen der „Zeit“ weigert sich Sabine Söldner bis heute, Auskünfte darüber zu erteilen.

Auch für das vom Gericht festgesetzte Zwangsgeld verweigerte sie die Zahlung. Im Juni sollte Söldner dann ihr eigenes Vermögen bei Gericht offenlegen, erschien dort aber nie. Söldners Anwalt Burkhard Benecken erklärte nach einer Anfrage der „Bild“: „Wir werden das vom Tisch schaffen. Es ist so, dass beide emotional stark angeschlagen sind. Wenn ein Zwangsgeld festgesetzt wird dann zahlt man das. Beide haben die Absicht, zu zahlen.“

Assauers Vermögen auf rund 2,3 Millionen Euro geschätzt

Rudi Assauer besaß ein Millionen-Vermögen, von dem aber bei seinem Tod fast nichts mehr vorhanden war. Assauers Sekretärin Sabine Söldner erhielt 2012 die Generalvollmacht und kümmerte sich seitdem um seine Finanzen. Vor dieser Generalvollmacht wurde das Vermögen Assauers auf rund 2,3 Millionen Euro geschätzt.

Quelle: bild.de/